Omar Sánchez, víctima de un ataque vandálico en su coche: su aplaudida reacción

Omar Sánchez está en un momento tranquilo de su vida, aunque no por ellos esté siendo demasiado bueno. Parece que la fortuna no le está sonriendo este tiempo, después de que se diese un inesperado varapalo sentimental con la ruptura de Marina Ruiz. El que fuese marido de Anabel Pantoja ha sufrido mucha incertidumbre personal en estos últimos meses, tratando de recomponerse del fracaso amoroso, mientras encuentra busca sentirse realizado a nivel profesional con sus innumerables proyectos. Eso sí, por más que trata de seguir adelante y mirar al frente con optimismo, parece que sigue encontrando trabas en su camino. Como la que ha mostrado este lunes en sus redes sociales, denunciando haber sido víctima de un asalto en su coche y mostrando las consecuencias de la mala fe de un vándalo.

Los ventanales del coche de Omar Sánchez han sido destrozados en mil pedazos, como así muestra él mismo con un cabreo monumental. No es para menos. Ha sido víctima de un acto vandálico que, aunque no deba lamentar daños personales y tan solo materiales, no deja de ser un fastidio. Comenzar así la semana deja ya claro que lo que está por venir se hará cuesta arriba, más cuando se le acumulan las malas noticias en el buzón. Ahora su rutina deberá ser reorganizada para incluir una parada en el taller y poder recuperar los cristales de la parte trasera. Pese al evidente enfado que se cogió al ver lo sucedido, también ha sido muy aplaudido su reacción, por incluir una lección de esfuerzo y superación ante una nueva adversidad. Aunque no dejen de sumarse.

El coche vandalizado de Omar Sánchez Instagram

“Asco de gente. Quien haya sido no le deseo el mal, pero tampoco el bien. Espero que te hayas ido contento”, denunciaba ante sus miles de seguidores de Instagram lo que había descubierto cuando se disponía a subirse a su coche. Está muy cabreado, pero aun así prefiere optar por la elegancia de no decir algo que después puedan echarle en cara, aunque en sus adentros seguro que se está acordando de algún que otro familiar ajeno.

En su lugar, hace un ejercicio de contención y deja claro cuál va a ser siempre su siguiente paso: trabajar. No quiere que nadie piense que la vida se lo ha dado fácil, aunque conocer a Anabel Pantoja le abriese las puertas de la fama y de muchos trabajos en televisión. Ahora que ha ocupado un papel más discreto, en un segundo plano con su Canarias como telón de fondo, promete que “seguiré trabajando y luchando como siempre”. Aunque sea para pagar el destrozo en caso de que su seguro no cubra los desperfectos ocasionados en actos vandálicos.