Paco León denuncia una agresión homófoba: “¡Qué impotencia, qué asco!”

Varias ciudades de España siguen celebrando las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ para clamar por los derechos del colectivo y las miles de víctimas que el odio se sigue cobrando en todo el mundo, especialmente en los 70 países en los que todavía es ilegal ser homosexual o en los más de 10 en los que se castiga con pena de muerte.

Por desgracia, aunque en España la Ley garantiza la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad de género o preferencias de género, todavía se producen agresiones al colectivo. De hecho, han aumentado en los últimos años.

El actor Paco León acaba de denunciar a través de sus redes sociales la agresión homófoba que ha sufrido Divino, influencer y activista por los derechos LGTBIQ+. Tal y como ha narrado a través de sus redes sociales, fue víctima de “un puñetazo (o más de uno, no lo sé)”, y las secuelas que ha sufrido son importantes: “Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por 3 sitios y el pómulo. Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia”.

La persona agredida lamenta que ahora tiene que someterse a una operación que durará cerca de dos horas para recomponerle “los huesos de la cara”, y recalca: “Han intentado matarme”.

Un nivel de violencia intolerable ante el que Paco León no se ha quedado callado: “A la persona más buena onda que conozco le pegaron un palizón homófobo ayer. ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! ¡Qué asco!”, ha comentado el actor.

Las cifras oficiales indican que 2022 fue el año más violento de la última década para el colectivo LGBTIQ+, con un aumento del 70 % de las agresiones.