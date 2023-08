Paloma Cuevas regresa a Madrid con sus hijas por sorpresa

Paloma Cuevas no informa de sus pasos al mundo y todo lo que hace se conoce con posteridad y a través de filtraciones o por el trabajo de los profesionales de la información. Ella prefiere que su romance con Luis Miguel sea de lo más discreto y dejar el foco mediático lo más lejos posible, incluso de su rumoreado paso por el altar, dado que se afirma incluso que ya son marido y mujer. Sea como fuere, la exmujer de Enrique Ponce ha hecho las maletas para pasar los próximos meses acompañando al cantante puertorriqueño por su tour por Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Una especie de luna de miel en la que afianzar su compromiso de una vida en común. Sin embargo, sin previo aviso, Paloma Cuevas ha aterrizado en Madrid.

Luis Miguel y Paloma Cuevas Fotomontaje La Razón

Después de estar presente en los diez conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires y comenzar a hacer lo propio con los agendados en Chile, la empresaria ha decidido volver a la capital española con sus hijas, aprovechando un alto en la ruta programada por el cantante para los próximos días. Una semana de descanso que ha aprovechado para regresar a Madrid para realizar unas gestiones importantes referentes al colegio de sus hijas. Sin embargo, una vez formalizado el proceso y terminados los trámites necesarios, no dudó en poner rumbo de nuevo a la vera de su amado, del que parece no separarse si no es por cuestiones de fuerza mayor.

Un viaje secreto que ha coincidido justo cuando el foco mediático se ha centrado en el paso por el hospital de su pareja, primero para hacer frente a los síntomas de una grave gripe, pero también se asegura que ha sido ingresado para colocarse una banda gástrica y así lucir más esbelto sobre los escenarios en su esperada vuelta. Y es que Luis Miguel llevaba cuatro años sin subirse a los escenarios y quería estar a la altura de su exitosa carrera no solo a nivel vocal, sino también en cuanto a su atractivo físico se refiere.

Paloma Cuevas en una imagen de archivo GSR GTRES

De hecho, estas informaciones, que vienen sustentadas por el propio testimonio del doctor que le atendió en su cirugía estética, aseguran que fue Paloma Cuevas quien animó al artista a someterse a esta intervención. No solo por cuestiones físicas, pues El Sol había engordado mucho en los últimos años, sino también por una cuestión de salud, al estar mostrando síntomas de una incipiente diabetes. Pero no queda claro si realmente este profesional de la medicina ha atendido en su consulta al artista, dado que su testimonio ha sido puesto en duda, además de su profesionalidad por dar detalles íntimos de sus pacientes.