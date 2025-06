Pitingo rompe su silencio tras romper su matrimonio: “Con ganas de vivir la vida”

Pitingo se hizo un hueco en el mundo de la música con canciones que son jaleadas aún como auténticos himnos. Sin embargo, su éxito profesional no está siendo acompañado ahora por el sentimental, después de anunciar la semana pasada su separación de Verónica Fernández. La pareja decidía poner punto y final a su relación de más de tres décadas, 17 años de ellos como matrimonio. Toda una vida juntos que ha terminado de manera abrupta, tomando caminos por separados y comenzando una nueva vida con la firme intención de ser felices.

La separación se anunció de mutuo acuerdo y tienen claro que se desean lo mejor el uno al otro. Quieren hacer las cosas bien y demostrar que, después de tanto amor, pueden mantener una relación cordial por el bien de su hijo Manuel, que ya ha cumplido los 13 años. Ahora, el cantante ha tenido la oportunidad de hablar por primera vez tras dar a conocer su ruptura.

Pitingo ofrece sus primeras declaraciones tras su separación

La pareja anunció el final de sus 17 años de matrimonio y sus 33 años de romance, sin querer entrar en demasiados detalles. No es el momento de echarse los trastos a la cabeza, de iniciar batallas o sacar a relucir reproches que echarían por tierra lo felices que fueron en su día. Ahora quieren construir una nueva vida, por separado, pero aún formando equipo como padres.

Pitingo y Verónica Fernández Gtres

Así lo aseguraban desde su entorno más cercano: “No ha sido una ruptura fácil para ninguno de los dos, pero por el hijo mantienen una relación educada. Cada uno tiene sus propias amistades más especiales y, por lo tanto, no hay posibilidad de retomar una historia de amor”, despejaban las dudas sobre si se trataba de un mero bache en el camino y había opciones de esperar una reconciliación tras estar un tiempo separados. Este no sería el caso.

Tras una semana guardando silencio, Pitingo se ha enfrentado a las preguntas sobre su separación de Verónica Fernández. Lo hace en la presentación de la película de Santiago Segura, ‘Padre no hay más que uno 5’: “No os preocupéis, que yo estoy estupendamente”, destacaba. No quería decir si deseaba encontrar de nuevo el amor, pero sí que subrayaba sus “ganas de vivir la vida”. Algo que ya estaría haciendo, a su manera: “Estoy cantando, que es mi pasión y mi vida”. Esto le llevará a pasar “el verano de gira, empiezo mañana y ya hasta diciembre”, por lo que no parará de trabajar, ahora que en el amor encaja un revés doloroso.