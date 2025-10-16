David Bustamante responde al piropo de Paula Echevarría: “¡Está on fire!”

David Bustamante atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera y de su vida personal. En plena recta final de su gira Inédito, el cantante visitó este miércoles el plató de El Hormiguero, donde habló con Pablo Motos sobre las críticas que ha recibido por los cambios en su físico y el intenso trabajo que hay detrás de su nueva forma.

Con la naturalidad que lo caracteriza, el artista de San Vicente de la Barquera confesó estar cansado de que su imagen sea un tema recurrente: "Lo que me molesta es que, con todas las cosas que hago, solo hablen de algo que no les importa. No lo hacen por mi bien", expresó con sinceridad.

Bustamante explicó que es plenamente consciente de su estado físico en cada etapa de su vida: "Cada uno tiene un espejo en casa para saber cómo está. Yo necesito mis tiempos", añadió.

Una transformación basada en disciplina y constancia

El exconcursante de Operación Triunfo aseguró que su cambio se debe al esfuerzo diario, una rutina de entrenamiento exigente y una alimentación equilibrada. "Me levanto cada mañana a las 5:30 o 6:00, camino en ayunas, luego entreno, y por la noche hago una hora o una hora y media de cardio", detalló.

Además, explicó que en su dieta ha eliminado los hidratos, harinas, azúcares, alcohol y refrescos, apostando por un estilo de vida saludable.

Su nueva figura no ha pasado desapercibida, y Paula Echevarría, madre de su hija Daniela, no dudó en piropearlo recientemente ante las cámaras de Europa Press:

"¡Está on fire, vamos!", exclamó la actriz, asegurando que el físico de Bustamante "no debería ser objeto de debate público" y que "estaba igual de bien antes de su cambio".

Unas palabras que el cantante agradeció con cariño a la salida de El Hormiguero, donde se mostró cercano con sus seguidores, firmando autógrafos y haciéndose fotos. "Claro, normal, nos apoyamos todos", comentó, confirmando la excelente relación que mantiene con su exmujer desde su separación en 2017.

Un mensaje contra el acoso

Antes de marcharse, Bustamante también quiso aprovechar su encuentro con los fans para lanzar un mensaje solidario contra el bullying, a petición de una seguidora:

"Seamos conscientes de que el bullying hace mucho daño. Si lo veis, denunciad y ayudad a quienes lo sufren", pidió el artista.