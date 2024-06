Lo que oculta Anabel Pantoja: "En octubre del año pasado me quedé embarazada y no pude salir adelante"

El embarazo de Anabel Pantoja apaga todos los rumores de crisis con David Rodríguez. Dentro de poco más de cuatro meses, la sobrina de Isabel Pantoja se convertirá en madre primeriza, y su familia y amigos se han apresurado a mandarle todo tipo de emotivas felicitaciones. Su madre, Merchi, asegura que “estoy que no me lo creo, es una noticia deseada desde hace mucho tiempo: ser abuela. Estoy en una nube, mirando que el tiempo vuele para ver la carita del bebé y darle todo el amor del mundo”.

Es un embarazo que llega meses después de que Anabel viviera la dramática experiencia de un aborto. Hoy confiesa que “estábamos buscando el bebé hace tiempo, en octubre del año pasado me quedé embarazada, pero no pudo seguir adelante, fue muy poco tiempo… y perderlo fue un palo. Pero David y yo teníamos muy claro que queremos ser papás y lo intentamos de nuevo, gracias a Dios, con éxito, y aún no sabemos el sexo del bebé que viene en camino, esperaremos al día de mi cumpleaños en julio para descubrirlo, y así nos enteraremos al mismo tiempo que nuestros familiares y amigos…” Y lanza un agradecimiento a su chico: “sin creerme este sueño, y todo gracias a ti papi”.

Las felicitaciones de su entorno

En las redes sociales, aparece un mensaje muy cariñoso para la influencer de parte de su íntima amiga Belén Esteban, que lo ilustra con una imagen en la que aparecen las dos juntas: “no puedo ser más feliz, mi gordi Anabel y David van a ser papás, y yo tía.”

También su primo, Kiko Rivera, se congratula de la feliz noticia y escribe bajo una foto con Anabel, cuando los dos eran pequeños: “enhorabuena, ya te lo dije el otro día, feliz por esta noticia, prepárate para las noches en vela”.

La hermana del anterior, Isa, no mantiene una relación estrecha con su prima, pero, al margen de rencillas, desde su entorno nos llega la convicción de que “está muy contenta con el embarazo de Anabel y le desea que tenga un periodo de gestación sin problemas y tranquilo. Como Isa dice, la llegada al mundo de un nuevo miembro en la familia siempre es motivo de enorme felicidad”

La “pantojita chica”, como se la conoce popularmente, le comunicó a su mediática tía Isabel su embarazo durante el último concierto de la artista. La tonadillera se abrazó a su sobrina con lágrimas en los ojos y a las dos se les escapó un llanto que demuestra su enorme cariño y complicidad.

Incluso su presunto hermano, Luis “Pinocho”, la felicita. “Hace una semana, una persona me dio el chivatazo y me enteré de que mi hermana está embarazada, y, por respeto hacia ella, no quise contar nada. Le deseo toda la felicidad del mundo y le doy la enhorabuena. Le mando un abrazo muy fuerte”.

Ahora, Anabel reconoce que “se me saltan las lágrimas de felicidad y alegría por todas las muestras de cariño que estamos recibiendo. Solo puedo decir que vivo la etapa que quería y merecia, y de la mano de mi pareja, que sabíamos que vamos a ser tres”.

Su primer antojo es que no falte en su nevera una buena raja de melón, ha dejado los alimentos grasos y sigue una dieta equilibrada en la que la fruta es esencial. Y ya le ha comprado el primer regalo al futuro bebé, un body en el que aparecen las letras “baby shark” y que compró en su último viaje a Estados Unidos. Amante del mar, tiene muy claro que “decoraremos la habitación del bebé con todo tipo de pececitos”.