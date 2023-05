Una radiante Paloma Cuevas celebra el 92 cumpleaños de su padre, Victoriano, junto a familiares y amigos VIPS

Paloma Cuevas está de celebración. Su padre, Victoriano Cuevas, ha cumplido 92 años y la empresaria le ha organizado en su casa de Pozuelo de Alcorcón una fiesta de cumpleaños, vivienda que comparte con sus padres, muy próxima al nuevo domicilio de Luis Miguel en la capital. La empresaria ha colgado multitud de fotografías de la fiesta en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su primogenitor, su familia y algunos rostros conocidos invitados al evento, como el exfubolista Raúl González y su mujer, Mamen Sanz.

Aunque en las imágenes no hay ni rastro del artista mexicano, aunque no sería de extrañar de que hubiese acompañado a su suegro en este día tan especial para la familia Cuevas. Paloma ha recuperado la sonrisa arropada por los suyos y está feliz de poder soplar otro año más las velas junto a su padre, al que quiere y admira profundamente. "¡Qué bonita la vida a tu lado!". "¡Eres el mejor, todos los días!. "Qué suerte tenerte, adoración es la que siento por ti", titulaba la ex de Ponce junto a fotografías de la fiesta de cumpleaños.

Story de Paloma Cuevas Instagram

En esa misma casa fue donde Paloma Cuevas también le organizó una fiesta sorpresa a Luis Miguel el pasado mes de abril por su 53 cumpleaños. A esa celebración también asistieron numerosos rostros conocidos, como Sebastian Yatra o Remedios Cervantes, que no quisieron perderse el aniversario del artista mexicano en la capital. El cantante está viviendo un intenso romance con Paloma y están muy enamorados, conformando una de las parejas más discretas y sólidas del panorama nacional e internacional. Su padre Victoriano está muy feliz de que su hija haya recuperado la ilusión en el amor al lado de Luis Miguel y así hablaba de él hace tan solo un par de meses: "Es un señor y un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor". Fuel el mismo torero el que hizo saltar las alarmas sobre un posible enlace matrimonial asegurando a la prensa que "puede haber boda".