Rappel tendrá su propia serie biográfica: "Vaticinar la muerte de mi hijo fue un drama”

La vida de Rappel está marcada por la cantidad de personajes famosos que han enriquecido un curriculum extraordinario. Modisto, director de sala de fiestas, vidente... Verá reflejada su existencia en un futuro documental biográfico de varios capítulos, en el que aparecerán anécdotas con personalidades como la reina Victoria Eugenia, Francisco Franco, La Pasionaria, el rey Fahd de Arabia, la emperatriz Soraya, Christina Onassis, Cristobal Balenciaga, la Begum Ivette, Edith Piaf...

"Me han pedido que mantenga la discreción hasta que los preparativos del documental estén más avanzados, pero es evidente que para mí es un orgullo que se haga una producción sobre mi vida, porque tengo mucho que contar. De mi vida personal y de la profesional. Hablaré de mis hijos, de mi matrimonio con su madre, de cómo salvo de la ruina a mi padre y mi abuelo el gran modisto Cristóbal Balenciaga al acabar la guerra civil española, un hombre extraordinario que fue mi maestro en el mundo de la moda, y que me presentó a Edith Piaf. Ella me pasó la mano por la cara y me llamaba "mi pequeño". O también cuando Christina Onassis me confesó que odiaba a su madrastra, Jackie Kennedy, a la que calificaba de bruja".

Cuando era director de la sala Florida Park ayudó a muchos artistas...

Yo organicé el debut de Miguel Bosé, de Rocío Jurado, Mari Trini o María Jiménez. Allí fue la primera vez que se anunció a la Jurado como "la más grande".

A Franco le echó las cartas, igual que a La Pasionaria. Que personajes más dispares.

El general se puso a llorar como un niño cuando le hablé de sus nietos. Me dijo que él ya era mayor y le preocupaba más el futuro de su familia que el suyo. Y La Pasionaria se emocionó porque le leí las manos y apareció el episodio de la muerte de su hijo. Se le saltaron las lágrimas mientras decía: "Mi hijo Rubén, que me lo han matado".

El nombre de José María juega un papel esencial en su vida.

Es mi pareja sentimental desde hace treinta y siete años, el hombre que me hace sentir muy feliz.

¿Conserva una buena amistad con su exmujer?

De mi matrimonio solamente tengo buenos recuerdos, hubo mucho amor y nacieron cuatro hijos, pero la vida dio un giro radical y acabamos separados. Sigo ayudándola en todo lo que necesite. Pero se cruzó en mi vida José María, me enamoré de él y conseguí que José María se enamorara de mi. para los dos, este tipo de relación era una novedad, porque nunca habíamos estado con otro hombre.

Vaticinó la muerte de uno de sus hijos. Algo terrible...

Y fue el peor vaticinio de mi vida… un verdadero drama.