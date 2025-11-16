Retiran el permiso de conducir a Cruz Beckham

Dos años después de aprobar el examen de conducir, a Cruz Beckham se le ha retirado el permiso de conducir por su conducta reincidente. El tercer hijo de David y Victoria Beckhan ha sido multado en dos ocasiones por exceso de velocidad, según informa la revista "Hello". La segunda infracción de tráfico, que provocó la pérdida de su permiso, fue cometida el 2 de septiembre. Él mismo comentó en su cuenta de Instagram que le acababan de multar “por ir a 24 en una zona de 20". Añadió: "Se acabaron los juegos. Yo me siento muy seguro", citando la película de Wes Anderson de 2025, "El plan fenicio", protagonizada por la hija de Kate Winslet, Mia Threapleton, Tom Hanks y Scarlett Johansson.

Muchas ciudades del Reino Unido están reduciendo los límites de velocidad, especialmente alrededor de escuelas y zonas residenciales. Su ejemplo servirá para tomar nota de los riesgos que implica saltar las normas de tráfico. El principal, la seguridad. Como efecto colateral e ineludible, la sanción. En este caso, a la multa se suma la pérdida de la licencia.

Amante de los coches de alta gama

Cruz aprobó su examen en septiembre de 2023. Entonces compartió en Instagram fotos de un viaje de celebración por el autoservicio de McDonald's. "Bien hecho, amigo, te quiero", escribió su padre en las redes sociales en ese momento. Desde entonces, Cruz ha invertido en varios automóviles de alta gama, como un Porsche 911 negro, un Land Rover y un Mercedes de la década de 1980.

Al contrario de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, que ha protagonizado serias disputas con la familia Beckham, Cruz mantiene una relación estrecha con sus padres, según se desprende de las fotos y mensajes afectuosos en redes sociales o su participación en eventos familiares. Tanto David como Victoria le han transmitido públicamente su apoyo y cariño en múltiples ocasiones.

En el conflicto familiar, Cruz ha intentado tender puentes con gestos de reconciliación e intentos de acercamiento. Sin embargo, la tensión entre Brooklyn y el resto de los hermanos parece insalvable.

La retirada del permiso de conducir llega menos de dos semanas después de que la familia se reuniera para celebrar el nombramiento del exfutbolista como caballero por parte del rey Carlos III en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre.

Junto con su madre y sus hermanos Romeo y Harper, Cruz visitó el castillo y compartió una foto de su hermano Romeo: "Nadie se merece esto más que tú, te quiero mucho. Felicidades, papá".