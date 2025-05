Rosario Bermudo amenaza con embargar un palacio de Sanlúcar de Barrameda si no recibe su herencia

El caso de Rosario Bermudo, hija de Leoncio González de Gregorio y Martí -esposo de la “duquesa roja”-, parece no tener fin. Aunque varias resoluciones judiciales han fallado a su favor, determinando que debe recibir una parte de su millonaria herencia, la realidad es que el ingreso íntegro todavía no se ha producido.

Cada uno de sus cuatro hermanos ha de hacerle llegar por su cuenta el dinero que le corresponde, y a pesar de que llegó a un acuerdo con dos de ellos, parece que los otros se le resisten.

La más guerrera en este sentido es Pilar González de Gregorio, con la que Bermudo también tuvo que litigar tras no alcanzar un acuerdo, aunque la Justicia volvió a fallar a su favor y su hermana ha de hacerle llegar una parte de su patrimonio. Según la defensa de doña Rosario, cerca de un millón de euros, aunque la afectada aseguró a LA RAZÓN que “no me han condenado a abonar esa cantidad, eso que dicen es falso. Me han reducido la cantidad a doscientos ochenta mil”.

Rosario Bermudo advierte con embargar un palacio en Sanlúcar

Ahora, el abogado de Bermudo confirma a este diario que su clienta está dispuesta a embargar un palacio en Sanlúcar de Barrameda si su otro hermano, Leonocio González de Gregorio, no le hace llegar los cerca de 400.000 euros que le debe de su parte de la herencia. Señala, además, que doña Rosario “ya ha recibido unos 300.000 de su hermana Pilar, aunque todavía tendrá que recibir más dinero”.

Rosario Bermudo hija del aristócrata Leoncio Cedida

Se acerca así el fin a un largo proceso que se ha extendido durante más de diez años y que ha terminado provocando el rechazo de los hijos de la “duquesa roja” a su hermana Rosario.

Sin relación con sus hermanos

“No he conseguido tener relación con mis hermanos ni creo que se consiga. Son ellos los que no quieren”, lamentó ella misma en una entrevista con LA RAZÓN publicada en octubre del año pasado. Una situación que, a día de hoy, se mantiene, aunque Bermudo tampoco espera ningún tipo de acercamiento ahora.

En mayo del año pasado afloraron brotes de esperanza en este sentido, cuando Bermudo y su hermano Gabriel se saludaron con un afectuoso abrazo a las puertas del juzgado en el que llegaron a un acuerdo.

"A la hora de la verdad, mi hermano Gabriel no ha hecho nada para ayudarme"

Sin embargo, el gesto no fue a más y a día de hoy la ecijana lamenta el olvido de parte de todos sus hermanos por parte de padre: “Con Gabriel he tenido contacto desde hace muchos años y parecía que era el que más me apreciaba, pero a la hora de la verdad no ha dicho ni hecho nada para apoyarme. Se ha quedado todo como antes”.