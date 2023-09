Santi Millán se confiesa sobre su vídeo sexual y cuenta lo que siempre calló

Santi Millán no quiere que el foco mediático se centre en su faceta más personal, por lo que siempre esquiva estas cuestiones en sus entrevistas. Sin embargo, el año pasado se convirtió en protagonista de un escándalo al filtrarse un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una joven rubia que no era su mujer, Rosa Olucha. La polémica estaba servida y el presentador de ‘Got Talent’ prefirió refugiarse en sus íntimos para no tener que dar mayores explicaciones, más allá de defender la estabilidad de su matrimonio. Pero ahora, quince meses después de lo sucedido, ha roto su silencio y ha hablado sin miedos sobre lo que supuso para él ser el protagonista de miles de titulares por sus prácticas extraconyugales.

“Lo que más me dolía era la exposición, sobre todo de la otra persona y del entorno familiar”, se queja Santi Millán en conversación con ‘La Vanguardia’. Y es que asegura que lo peor no fue que el vídeo sexual estuviese al alcance de todos, sino lo que se comentaba sobre él y su matrimonio cuando todo estalló: “El problema es cuando entramos en los juicios de valor sin conocer la realidad, el porqué, el cuánto. No conocen nada y valoran desde su situación personal sin conocer cuál es la otra. Entonces yo creo que ese es el error, culpabilizar, acusar o señalar. Yo creo que ahí es donde deberíamos ser un poco más prudentes”, analiza ahora con más de un año de distancia de su escándalo.

Pese a todo, Santi Millán sabe muy bien cómo funciona el mundo tras toda una vida dedicada al humor, la interpretación y los platós de televisión. Es por eso que entiende que “la gente lo comentase”, además de que incluso haya quienes le sacasen alguna que otra sonrisa con sus ocurrencias: “Incluso había cosas que realmente encontraba muy ingeniosas y que me hacían mucha gracia. Al final es saludable poder hacer humor de las cosas”, concede ahora que ha superado lo que en su día fue todo un calvario personal.

Eso sí, aunque ahora ve la filtración del vídeo sexual como una anécdota, también está dispuesto a llegar hasta el final en cuanto a sus pretensiones judiciales. Llevó el asunto ante la justicia y tanto él como su amiga están esperando a que se celebre el juicio. Desea que se haga justicia y que las personas que accedieron a su móvil y difundieron el vídeo privado paguen por el daño ocasionado: “Lo único bueno que puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables (…) ya están localizadas las personas que lo filtraron, sobre todo, la persona que lo publicó en redes sociales, pero ahora está el ejercicio de que Twitter conceda el permiso para identificarlo personalmente. Es un proceso largo, pero bueno, tampoco tengo prisa”, sentencia.