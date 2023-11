Sergio Ramos, en los Grammy Latinos sin Pilar Rubio y con otra mujer: ¿una crisis?

Este jueves tuvo lugar en Sevilla la fiesta grande de la música latina, con la entrega de los Premios Grammy Latinos 2023. Un desfile incansable de estrellas de la música y también de grandes personalidades del arte y el deporte. A la cita, que sacaba por primera vez la prestigiosa gala de territorio estadounidense, estaba convocado también el futbolista Sergio Ramos. Todos esperaban que su presencia contase con la estelar compañía de su esposa, Pilar Rubio, pero causó baja y el sevillano tuvo que disfrutar de la velada junto a su hermana Miriam. Esto, como no podría de ser de otra forma, levantó las dudas de los presentes y también de aquellos que no perdían detalle a través de las redes sociales. ¿Dónde estaba la presentadora? ¿Hay crisis entre ellos? El escándalo fue mayúsculo.

Sergio Ramos con su hermana Miriam Gtres

Todas las miradas estaban puestas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde había más famosos por metro cuadrado que en cualquier otra parte del planeta. El incesante goteo de rostros conocidos complacía a todos, hasta que llegó Sergio Ramos junto a una mujer que no era su esposa. Hubo cierto desconcierto inicial, pero después se identificó y se trataba de su hermana Miriam. ¿Por qué afrontaba una noche tan importante sin el apoyo de Pilar Rubio? El futbolista tenía como relevante encargo hacer entrega de la estatuilla a la Mejor Canción del Año, premio que finalmente entregó a Shakira, una de las grandes vencedoras de la noche.

Por fortuna, todas estas dudas se despejaron pronto. Al menos se zanja el debate sobre si en el matrimonio hay o no una crisis. Aunque así fuera, no habría sido el motivo de ausencia de la presentadora. Elena S. Sánchez, que retransmitía la gala para RTVE, quiso mandarle un cariñoso mensaje a Pilar Rubio a través de la cámara: “Le mandamos un beso a Pilar, que no ha podido venir”, decía sin mayor reparo junto a Sergio Ramos, que añadía: “Así es. Un besito muy grande, cariño”. Llegó de nuevo la calma, no están reñidos. ¿Pero qué ocurrió para no estar en tan importante cita?

Sergio Ramos y Pilar Rubio con sus hijos Instagram

De momento, no se ha podido desvelar este misterio y el plan alternativo de Pilar Rubio no ha salido todavía a la luz. Y eso que sus fans y los de Sergio Ramos no han parado de insistir. Están tranquilos y pueden confiar en que no hay tormentas en su matrimonio. El día anterior celebraron en familia el cumpleaños de su hijo Marco en su casa de Sevilla, lo que sitúa a la presentadora en la capital hispalense. “Nuestro Marquito ha cumplido 8 años. Estamos muy orgullosos de ti. De verte crecer, reír y aprender. Y de que siempre seas único, con esa ternura que nos da la vida. ¡Muchas felicidades hijo! ¡Te queremos con locura!”, le dedicaba a su vástago en sus redes sociales. Al día siguiente no dio señales de vida, aunque parece que su marido no estaba preocupado y se lo pasó en grande con su hermana Miriam en los Premios Grammy Latinos.