Shakira, sobre si está enamorada: "No tengo ni espacio ni tiempo"

Con motivo de la presentación de una gira de conciertos, Shakira ha revelado cómo se encuentra sentimentalmente. En unas declaraciones a la revista Rolling Stone, la colombiana afirma que está como mejor está y que no está pensando en una relación que la haga "encerrarse" de nuevo con un hombre. Quiere mantener su independencia y ahora "no tiene el tiempo ni el espacio" para una nueva pareja.

Shakira canta con sus hijos en un videoclip de lo más emotivo. GTRES

No obstante, la artista no cierra las puertas al amor. "No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento?" bromea. "¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres, que todavía me gustan". Además ha reflexionado sobre su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué: "El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida".

El futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira en una imagen de archivo Autor desconocido GTRES

"Sentí como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, casi física. Físicamente, sentí como si tuviera un agujero en el pecho y que la gente pudiera ver a través de mí" ha revelado. Shakira explica que la música fue su refugio y es que es su gran pasión. Además asegura estar feliz de volver a sus raíces. "Mi acento ha vuelto, gracias a Dios. Recuperé mi estilo. Y recuperé mi sensualidad".