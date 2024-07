Sónsoles Ónega y María del Monte, inseparables: puro derroche de amistad y complicidad por Madrid

María del Monte se encuentra esta semana en la capital. Después de haber disfrutado de un inolvidable fin de semana en Jerez de la Frontera en la comunión de Carlota, la nieta de El Turronero, la artista ha viajado a Madrid y ha retomado su agenda profesional. Aprovechando su estancia en la ciudad, la cantante ha quedado con Sonsoles Ónega, con la que mantiene una estrecha relación de amistad, hasta ahora de lo más desconocida.

María del Monte se citó en un conocido restaurante de moda de Madrid junto a la periodista y otro amigos para disfrutar de una agradable velada y, a su salida del local, ambas protagonizaron uno de los momentos más entrañables de la semana. Cogidas del brazo, la artista y la periodista derrocharon complicidad ante las cámaras y se mostraron inseparables, sin soltarse en ningún momento.

María del Monte Gtres

María del Monte, aunque no quiso pronunciarse sobre el culebrón de Álvaro Muñoz Escassi y su supuesto acercamiento con Hiba Abouk en la fiesta de El Turronero de este fin de semana, sí que se deshizo en halagos hacia el empresario y su familia: Siempre los mayores tenemos la excusa de que haya niños para pasárnoslo bien, ¿sabes? Y yo me lo pasé genial y José Luis es un hombre encantador y su familia es fantástica. Y son gente muy de verdad, ¿sabes? Yo con la verdad..."

Ajena a cualquier cuestión relacionada con Antonio Tejado o cualquier información sobre la actualidad, María del Monte, aprovechando que es la semana del Orgullo, lanzó un contundente mensaje de lo más reivindicativo ante las cámaras. "Animo a todo el mundo a que acuda y a que no se dé hacia detrás ni un paso. Andar siempre hacia adelante, hacia atrás no. Y lo que se ha conseguido que no se pierda, que no es todo pero que no es poco", expresó la artista sobre la importancia de esta celebración. Cabe recordar que María del Monte fue la pregonera del Orgullo de Sevilla en 2022 y protagonizó uno de los pregones más emotivos y recordados de la historia de esta fiesta, convirtiéndose en todo un icono LGTBI+.