La sorprendente felicitación de Amelia Bono a Manuel Martos y otras dedicatorias de famosos por el Día del Padre

Este 19 de marzo se celebra el Día del Padre y son muchos los famosos y rostros conocidos que han querido enviar una felicitación pública al hombre que les dio la vida para agradecer todo lo que ha hecho por ellos.

En el caso de Amelia Bono, llama la atención que la influencer ha dedicado un bonito mensaje a su expareja, Manuel Martos, cuya separación se dio a conocer hace pocas semanas. Aun así, entre ellos sigue habiendo muy buena relación, y prueba de ello son las palabras que la it girl ha dirigido al padre de sus cuatro hijos. "Feliz Día del Padre", ha expresado junto a una imagen en la que su ex aparece con uno de sus retoños mientras disfrutan de un día familiar de playa.

Amelia Bono tampoco se ha olvidado de su propio padre, el exministro socialista que este 19 de marzo también celebra su onomástica: "Feliz día, papá, por partida doble. Felicidades a todos los Josés".

El mismo ejemplo ha seguido su hermano, José Bono Jr., que también ha felicitado a su padre públicamente con una recopilación de sus mejores imágenes: "Feliz Día del Padre al mejor de todos".

En el caso de Julia Janeiro, la joven ha felicitado a su padre con dos bonitas fotografías que reflejan lo mucho que se quieren. "Feliz Día del Padre, papá. Te amo. Siempre juntos", ha comentado junto a las imágenes.

Irene Rosales no se ha olvidado de Kiko Rivera y ha publicado una divertida instantánea en la que el DJ aparece con sus tres hijos: el pequeño Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y Carlota y Ana, las dos niñas que tuvo con su actual mujer. "Feliz día, papi. Eres el mejor sin duda, aunque a veces seas muy pesado con los besos y abrazos. Te amamos", ha señalado la que fuera colaboradora televisiva.

Por supuesto, no podía faltar la felicitación en redes sociales de María Pombo a Pablo Castellano. La influencer ha compartido un vídeo en el que el pequeño Martín aparece balbuceando lo mucho que "ama" a su padre, y para no olvidarse de Vega, su segunda hija, también ha publicado una tierna imagen en la que su marido aparece con los dos niños.

Siguiendo con los influencers, Tomás Páramo, que tiene tres hijos con María García de Jaime, ha publicado una imagen de los regalos más especiales que ha recibido de parte de los pequeños por este Día del Padre: unas zapatillas personalizadas, una tarjeta y otras manualidades, en definitiva, sus "mejores regalos".

El que también ha recibido un presente de lo más especial ha sido Miguel Torres, la pareja de Paula Echevarría, con la que tuvo al pequeño Miki en 2021. El niño ha hecho llegar a su padre un precioso marco con forma de corazón con una foto de los dos, elaborado por él mismo. "Imposible empezar mejor el día", ha comentado el exfutbolista, que ahora participa en “Bailando con las estrellas".

Nuria Roca tampoco se ha olvidado de su padre, ni de "todos los padres barbudos de la época", y ha publicado una bonita fotografía en la que ella aparece cuando era un bebé mientras su padre la vigila en la playa.

Hoy es un día en el que la ausencia de los padres que no están se hace más dolorosa, y Rosa Benito ha querido dedicar unas palabras al suyo, que se fue demasiado pronto. "No tengo muchas fotos de mi padre pero esta me encanta", dice sobre una imagen en la que aparece de niña junto a su hermano Antonio y a su padre.

El mismo recuerdo guarda Suso Álvarez de su progenitor, que sabe "de sobra" que sigue junto a él desde dónde esté.