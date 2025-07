Vicky Martín Berrocal se sincera tras sus vacaciones en Punta Umbría: "Engordé 5 kilos en 3 semanas"

Vicky Martín Berrocal ha disfrutado de unas de las vacaciones más felices de su vida junto a su familia en Punta Umbría. Junto a su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija Alba, la diseñadora ha vivido unos días inolvidables en uno de sus lugares favoritos del mundo, conectando de nuevo con sus raíces.

A lo largo de sus vacaciones, toda la familia ha compartido en Instagram sus diferentes planes, presumiendo de la unión que mantienen. Ahora, tras haber rodado el docureality de "Las Berrocal", se encuentran más unidas que nunca.

Tomárselo con humor y sin preocupación

Vicky Martín Berrocal ha compartido en Instagram un story en el que aparecía con su hermana Rocío andando por la calle. "¿Por qué estamos en la calle? Porque yo he engordado 5 kilos y ella (Rocío) siete", desvelaba con humor y naturalidad la diseñadora.

Más tarde, la madre de Alba Díaz ha compartido una bonita reflexión sobre ganar peso en vacaciones, sin culpa y mandando un mensaje positivo a sus seguidores. "Ahora que lo pienso entiendo perfectamente cómo engordé 5 kilos en 3 semanas. Pocos me parecen", comienza diciendo en otro story. "Además de comer sin límites, beber lo que me ha dado la gana, frenar en seco ese ritmo de vida mío, dormir 12 horas todos los días y además de eso, dormir siesta… He compartido tiempo de calidad con gente que me gusta demasiado", confiesa la diseñadora.

"Podría decir que han sido las tres semanas más felices de mi vida. ¿Y sabéis qué? De eso trata la vida. Que vengan todos y alguno más, porque aquí no me voy a parar", finaliza Vicky Martín Berrocal orgullosa.

En Marbella con Eva Longoria

De Punta Umbría ha hecho las maletas hacia Marbella, ciudad en la que se ha reencontrado con Eva Longoria, con la que mantiene una estrecha amistad. La estrella de Hollywood vuelve a ser anfitriona de la Gala Global Gift, una de las citas benéficas más importantes del mundo celebradas en la localidad malagueña.