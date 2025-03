Victoria Federica, la royal "rebelde" que conquista París

Mientras la Princesa Leonor navega por los mares del mundo, embarcada en su formación militar a bordo de la fragata Juan Sebastián Elcano, el foco de la atención mediática se posa sobre su prima: Victoria de Marichalar. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha erigido, a sus 24 años, como la reina no coronada de las pasarelas, ocupando la primera fila de los desfiles más exclusivos de París, ciudad que la celebra como la próxima gran musa de la alta costura. "Le Figaro", el diario galo, la describe como "un fenómeno, una fashionista rebelde que ha logrado conquistar el mundo digital. Su cuenta de Instagram, que supera los 333.000 seguidores, es un escaparate vibrante donde comparte su inquebrantable pasión por la moda".

En medio de la alta sociedad parisina, Le Figaro no escatima elogios. Señala el impresionante "look" denim que lució Victoria durante el desfile de Dior, en una ciudad que, con razón, se considera la cuna de la moda. Pero no solo la moda cautiva al público francés. "La joven está ganando popularidad en su país natal, España, donde actualmente brilla en el programa de televisión 'El Desafío',un concurso en el que los famosos se enfrentan a retos físicos", destaca la publicación gala.

Nacida en Madrid el 9 de septiembre de 2000, Victoria Federica de Marichalar y Borbón ocupa el quinto puesto en la sucesión al trono. Sin embargo, lo que realmente la distingue no es su cercanía a la corona, sino su capacidad para subvertir las expectativas que rodean a la familia real. "Le Figaro" no duda en describirla como la "enfant terrible" de la monarquía española, citando algunas de las controvertidas acciones que la han colocado, a menudo, en el ojo del huracán mediático. Desde el escándalo durante la pandemia, cuando desobedeció el toque de queda para asistir a una fiesta sin mascarilla, hasta la advertencia de su tío, el rey Felipe VI, todo parece indicar que la joven está dispuesta a desafiar los límites de la tradición.

A pesar de las controversias, Victoria ha demostrado ser mucho más que una figura polémica. Desde pequeña, mostró inclinaciones artísticas y deportivas, con el ballet y la equitación como aficiones transmitidas por su madre. Su formación académica, que comenzó en el Colegio San Patricio de Madrid, la llevó a Londres y luego a la British College of St. George en Madrid, antes de embarcarse en la carrera de administración y dirección de empresas en el College for International Studies.

Pero lo que realmente atrae la atención internacional, y lo que "Le Figaro" destaca con especial interés, es la herencia taurina que Victoria lleva consigo. La joven ha abrazado esta tradición familiar con pasión, algo que no ha pasado desapercibido en la esfera pública. Este año, Victoria se ha convertido en protagonista del cartel de la feria de San Isidro en Madrid, un evento que fusiona su amor por los toros con su creciente influencia mediática. La joven no solo asiste como espectadora, sino que ha decidido que su afición por la tauromaquia se convertirá en un compromiso personal y público, un acto de resistencia ante las críticas de quienes cuestionan su pasión por esta tradición. La experta real Amélie Schildt, en una entrevista con RTL Info, destaca el "compromiso" de Victoria con los toros como un claro ejemplo de su determinación de ser fiel a sus raíces, sin importar los ecos de la crítica.

Así, la publicación destaca que la creadora de contenido está forjando su propio camino, entre la rebeldía, la moda y la tradición, con un carisma que parece haber cautivado a los franceses.