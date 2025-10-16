Del hotel que cautivó a Lady Di al lujo de Camp de Mar: tres destinos españoles para despedir el veroño

“El verano de San Miguel faltará muy rara vez”. Así lo afirma uno de los refranes más populares de este santo. Siempre se ha hablado del veranillo en pleno otoño. El veranillo de San Miguel suele producirse entre finales de septiembre y primeros de octubre, cuando ya estamos en otoño, pero este año se está alargando más de lo habitual.

El otoño es una época perfecta para visitar las playas y hacer senderismo.

Es una estación ideal para quienes buscan disfrutar del mar sin las aglomeraciones del verano: las temperaturas siguen siendo suaves, el agua mantiene todavía un calor agradable y el ambiente cambia. Pasear, descansar o practicar deporte en la playa se convierte en una experiencia más tranquila y auténtica.

Camp de Mar, destino de lujo en Mallorca elegido por las celebrities para disfrutar este otoño

Camp de Mar está de moda. Así lo confirman los medios de comunicación, que acaban de destacar esta zona de Mallorca como una de las más elegidas del verano por grandes celebrities para disfrutar de sus vacaciones, gracias a su imponente entorno natural —con la sierra de Tramontana como protagonista— y su cercanía a Puerto Portals, el complejo náutico más prestigioso de la isla.

Actores y actrices, cantantes, deportistas e incluso políticos de talla internacional han pasado este verano en la isla balear, entre lujosos yates, mansiones y alojamientos de Camp de Mar, donde ya veraneaba Claudia Schiffer en su infancia, disfrutando de los acantilados y de las puestas de sol sobre su preciosa bahía.

En lo alto de Camp de Mar, rodeado por las montañas de la sierra de Tramontana y con vistas al mar y a la bahía, se encuentra Zafiro Palace Andratx, un resort de cinco estrellas que destaca por su diseño arquitectónico horizontal, en el que predominan los amplios espacios exteriores y seis agradables piscinas con vistas panorámicas a su entorno natural.

Dentro de sus instalaciones sobresalen sus enormes suites con piscina privada, bañera de hidromasaje con vistas al exterior y camas balinesas: un auténtico oasis de privacidad y descanso con servicios de lujo, del que no es necesario salir para disfrutar de unas vacaciones de ensueño con ese lujo discreto que todos anhelan.

De Lady Di a los Rolling Stones: historias que marcan la historia de Mijas

Mijas, en la Costa del Sol, no solo es conocida por sus playas y su clima idílico, sino también por su rica historia y la afluencia de celebridades. En el centro de esta fama se encuentra La Zambra, un hotel que ha cautivado a numerosas figuras destacadas, desde Lady Di hasta los Rolling Stones.

La historia de La Zambra comienza con su predecesor, el hotel Byblos, que abrió sus puertas en 1986 y se convirtió en un refugio para la jet set internacional. En 1994, la princesa Diana eligió este lujoso hotel para escapar del ojo público tras su separación del príncipe Carlos. Junto a dos amigas, disfrutó de unos días de ocio que fueron inmortalizados por paparazzi, quienes capturaron imágenes de la princesa tomando el sol en topless junto a la piscina. Aquella fotografía, vendida por 160 millones de pesetas a una revista, dio la vuelta al mundo, aunque sorprendentemente todas sus copias fueron destruidas.

El hotel también fue escenario de momentos memorables protagonizados por leyendas musicales como los Rolling Stones y artistas como Julio Iglesias. Este último, conocido por su conexión con el lugar, solía llegar en helicóptero, mientras que los Rolling Stones eran vistos frecuentemente entrando y saliendo del hotel con la discreción de un carrito de lavandería. Además, Antonio Banderas se preparó aquí para interpretar a El Zorro, y Joaquín Sabina compuso uno de sus discos inspirado en su estancia.

Tras varios años de cierre y abandono, el antiguo Byblos ha renacido como La Zambra, conservando su herencia de lujo mientras incorpora un diseño moderno que refleja la calma y la elegancia del entorno. Ubicado en una colina entre hermosos campos de golf, este hotel no solo ofrece una experiencia de alto nivel, sino que también actúa como un refugio de paz, envuelto en la belleza natural que caracteriza a Mijas, además de una exquisita oferta gastronómica en un enclave de lujo relajado.

Este rincón, donde la sierra se encuentra con el mar, se convierte en un destino perfecto para quienes buscan relax y exclusividad. Mijas es un lugar donde cada rincón cuenta una historia, donde la naturaleza y la modernidad coexisten, haciendo de la localidad un atractivo irresistible para los viajeros de todo el mundo.

El “todo incluido” más lujoso en el sur de Tenerife, donde siempre es verano

“Despreocuparse” es la palabra idónea para describir cómo disfrutar al máximo en Landmar Hotel, todo incluido en Playa de la Arena. Olvídate de reservar restaurantes, de los cargos inesperados al final de la estancia o de pagar cada experiencia por separado.

En Landmar Hotels, la tarifa de todo incluido representa exclusividad, tranquilidad, atención total y productos y servicios de primera clase.

El Hotel Landmar Playa La Arena 4* se encuentra en Puerto de Santiago, junto a la llamada Playa de la Arena, una pequeña cala de arena negra volcánica y muy cerca de los famosos acantilados de Los Gigantes, unas impresionantes paredes basálticas de entre 300 y 600 metros de altura. Situado en primera línea de playa, ofrece espectaculares vistas panorámicas al océano Atlántico y a la isla de La Gomera.

¿Por qué te encantará?