Madonna y Kylie Minogue cantan juntas por sorpresa para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Durante uno de los shows de la gira mundial “The Celebration Tour” en el Kia Forum, cerca de Los Ángeles, California. Madonna sorprendió a sus fans, invitando al escenario a la artista britanicoaustraliana Kylie Minogue. El concierto, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, se volvió aún más especial cuando Madonna anunció que tenía una “invitada muy especial”.

El público estalló en aplausos y gritos de emoción cuando las dos icónicas cantantes se encontraron en el escenario y se abrazaron con cariño. Kylie explicó que el dueto no se había producido antes porque a ambas artistas les gusta “tomarse su tiempo”.

Ambas artistas compartieron momentos de admiración mutua y gratitud mientras interpretaban juntas dos canciones. Primero, deleitaron a la audiencia con "I Will Survive" de Gloria Gaynor, una elección especialmente apropiada para la ocasión. Después interpretaron el éxito de Kylie de 2001, "Can't Get You Out Of My Head".

Después del concierto, Kylie Minogue compartió su emoción en las redes sociales, agradeciendo a Madonna por la oportunidad única de unirse a ella en el escenario y expresando su amor y gratitud hacia la Reina del Pop. Además, compartió un vídeo lleno de energía donde se la ve bailando entre el público durante la actuación.