Playa, amigas e incluso mariachis: Selena Gomez organiza su despedida de soltera por todo lo alto

Es una de las empresarias más influyentes de nuestro tiempo, y sería imposible hablar de su carrera sin mencionar su destreza a la hora de triunfar donde se proponga. A sus 33 años, Selena Gomez ha encontrado el éxito en todas las disciplinas en las que ha incursionado. La música, la interpretación y la creación de productos de belleza son solo algunos de los muchos proyectos que han establecido a la de Grand Prairie como un referente generacional.

Con más de 417 millones de seguidores en Instagram, Gomez es la mujer más seguida en todo el mundo y la tercera persona en general, solo por detrás de los dos titanes del fútbol por excelencia: Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Por este mismo motivo, son muchos los internautas que están atentos a cualquier actualización en el perfil oficial de la 'celebrity'.

Durante la tarde de ayer, Selena Gomez llamaba la atención al compartir en sus redes un carrusel de fotografías acerca de su viaje de despedida de soltera, el cual había tenido lugar en México. Y es que la actriz de 'Solo asesinatos en el edificio' lleva prometida desde el pasado diciembre con el productor musical Benny Blanco.

¿Pasará por el altar en las próximas semanas?

Las fotografías, tomadas en Cabo San Lucas, revelan algunos de los detalles de la celebración previa al enlace de Gomez y Blanco. Uno de los fragmentos que más ha llamado la atención es un vídeo en el que unos mariachis actuaban para la cantante de 'Come & Get it' y su grupo de amigas mientras están disfrutaban del buen tiempo y de la fiesta.

Selena Gomez comparte uno de los looks de su despedida de soltera Instagram

Algunas de las acompañantes de la fundadora de Rare Beauty han sido la productora Racquelle Stevens y la empresaria Courtney Lopez, ambas muy cercanas a la cantante desde hace años. Si bien no se conoce todavía la fecha del enlace, son varias las fuentes que apuntan a este septiembre como mes elegido para la tan esperada boda.

Para Selena Gomez, 2025 ha sido y sigue siendo un año perfecto para celebrar el amor. Si bien sus futuras nupcias son su mayor prioridad, la empresaria ha tenido la oportunidad esta misma semana de compartir su alegría por el compromiso de una de sus amigas más íntimas, la cantante Taylor Swift.

"Cuando mi mejor amiga se compromete", compartía en Instagram la intérprete acompañado de la publicación de la estrella pop y su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. En otra historia, Gomez se emocionaba al recordar un post de 2009 de Swift en X (antiguamente Twitter). "El amor verdadero todavía ocurre en ocasiones. No es solo algo que nos inventamos cuando tenemos nueve años. Tengo que creer en ello. Y tu también", decía el tweet, demostrando que con el paso de los años ambas han terminado encontrando a sus medias naranjas.