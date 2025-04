Almeida se encomienda a Dios por su hijo con Teresa Urquijo: "Rezo por él todos los días"

José Luis Martínez-Almeida atraviesa uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal. El que hace pocos años se quejaba públicamente de lo que parecía una perenne soltería se encuentra felizmente casado con Teresa Urquijo, con la que espera su primer hijo. Una buena nueva que anunciaron en enero en sus redes sociales pero de la que no han trascendido muchos detalles, como el sexo, el nombre o el tiempo del bebé que esperan.

Lo que sí está claro es que es un hijo amado, esperado y deseado. Almeida no disimuló en ningún momento sus intenciones de convertirse en padre al lado de la mujer a la que ama, y aunque en ocasiones bromeó con que esperaba que el niño o la niña tuvieran corazón rojiblanco y, como él, fuera del Atleti, lo único que le importa en realidad es que sea un bebé sano.

Lo que Almeida pide cuando reza

El alcalde de Madrid, de hecho, se encomienda a Dios cada día y le pide que su hijo o hija esté bien cuando nazca. Aprovechó su visita a la Santa Sede durante el funeral del Papa Francisco para reforzar sus plegarias, aunque asegura que no necesita encontrarse en un templo para dirigirse a la Providencia. “No es necesario estar en la iglesia para rezar. Eso se puede pedir desde cualquier sitio, todos los días, y por supuesto que lo hago”, ha comentado a los reporteros de “Europa Press” cuando le han preguntado si pide por la salud de su futuro bebé.

José Luis Martínez-Almeida juega con los niños de una guardería Gtres

Las inseguridades de Almeida como padre

Como se ha comentado anteriormente, tanto Almeida como Urquijo están llevando el embarazo con máxima discreción y apenas se pronuncian sobre su estado de buena esperanza. Sin embargo, antes de que la esposa del alcalde se quedara encinta, él sí se confesó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal sobre su deseo de ser padre y las inseguridades que le asaltan por culpa de la edad.

“No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo (...) Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe (...) Me hubiese gustado ser padre hace más tiempo, porque por una pura cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos (...) No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones”, comentó entonces.

Poco después, Teresa Urquijo le dio la mejor noticia de su vida: “Pronto seremos tres”.