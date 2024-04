¿Y si los catalanes dijeran “no” y el resto de España dijera “sí”?

Lunes

Pere Aragonés quiere divertirse. Dice que va a trolear al PP y se planta frente a seis presidentes autonómicos populares en el Senado… ¡Pero a quien trolea es al PSOE, aunque no haya nadie que lo represente! El líder catalán se ríe de Iceta, Illa y Pedro Sánchez cuando gritaban “no habrá amnistía ni habrá referéndum” y añade que la amnistía “dejó de ser inconstitucional e imposible” (cuando le vino bien al PSOE, claro), así que “por supuesto que habrá referéndum”. Se refiere al unilateral, claro pero ¿se habrá planteado él y todos los independentistas que si fuera en toda España a lo mejor salía “no” en Cataluña (las estadísticas dicen que los independentistas no son mayoría) y en el resto de España “sí”? Se sorprenderían de la hartura generalizada por el protagonismo, chuleo, quejas y prebendas de los catalanes y lo mucho que se escucha por ahí “que se marchen de una vez y nos dejen en paz”.

Mañueco interviene en el Senado en presencia del presidente de la región de Cataluña, Pere Aragonés Juan Lázaro Ical

Martes

No padezco hibristofilia ni me interesan los delincuentes de ningún tipo. Menos los asesinos. Pero, como los padres de Daniel Sancho, querría un juicio justo para su hijo, que desde que saltó a la palestra en el oscuro caso de la muerte de Edwin Arrieta ha sido sospechosamente protagonista de una investigación televisada con fotos, vídeos y declaraciones que, al menos, permiten dudar. Que se le juzgue como corresponde. A los que no se puede juzgar es a los padres ¿Qué Rodolfo Sancho ha participado en un documental y ha cobrado y luego no quiere hablar con la prensa? Pues es que está volcado en su hijo, pagando abogados, traductores, estancia... y el dinero no es infinito y él lo necesita. Por eso ha hecho el documental. ¿Qué luego no tiene ganas de hablar y le da miedo decir más de la cuenta y perjudicar a su hijo? Lo raro es que alguien no lo entienda. Piensen qué harían si fuera su hijo. ¿Qué eso es imposible? Lo mismo pensaba Rodolfo Sancho…

Miércoles

Nos desayunamos con un nuevo caso de violencia vicaria o de suicidio ampliado, qué sabe nadie… Un padre mata a su mujer y a sus dos hijos gemelos de 8 años y se suicida. Y encima deja una nota pidiendo perdón. Pero ¿perdón a quién, animal, si te los has cargado a todos? Ya van cinco niños asesinados por violencia vicaria en lo que va de año; y a mí esto del suicidio ampliado me choca, porque para el suicidio tiene que haber voluntad y nunca sabremos si la hubo por parte de esa mujer que no se mató, la mataron. Como a sus hijos…

Public act of Carles Puigdemont in Northern Catalonia after the European justice has removed his immunity, in Prada de Conflent, France, on August 21, 2023. Puigdemont participates in a commemorative act of the 50th anniversary of the death of Pau Casals, which takes place in the abbey of Sant Miquel de Cuixa and is organized by the Universitat Catalana d'Estiu in Prada de Conflent (Photo by Marc Asensio/NurPhoto) (Photo by Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto AFP

Cambio de tercio y les doy una buena noticia. Dice Carles Puigdemont que si no sale elegido President deja la política. Se va. ¡Qué oportunidad de oro para los catalanes y el resto de los españoles de librarnos de este tipo tan pesadísimo, prófugo, caradura y chantajista y de dejar de verle la jeta para siempre jamás en todos los informativos!

Jueves

Movistar despide al Mono Burgos por un comentario racista ¿De verdad su “Ojo, si no le va bien termina en un semáforo” se puede entender como un comentario racista? ¡Si era casi un piropo del Mono Burgos refiriéndose a sus habilidades! Inadecuado, sí, y por eso pidió disculpas, pero… No sé a ustedes, pero a mí me parece que si todo es racismo, clasismo, machismo y terrorismo, nada lo es… Aprendamos a diferenciar. Acotemos las cosas y no nos excedamos en la corrección política y moral, que nos va a dejar acogotados en todos los comportamientos y va a hacer peligrar hasta el sentido del humor. ¿Qué puede haber chistes sin gracia? Los hay, y deben merecer advertencia, pero no crucifixión. Dejemos de sacar las cosas de quicio.

Lo que merece una pensada es la situación de los trabajadores temporales en Ibiza, donde limpiadores, camareros y hasta guardias civiles y sanitarios han de acampar en zonas privadas (o prohibidas) para poder trabajar allí, debido a los precios de los alquileres en la isla. Luego diremos que no hay servicios ni en la hostelería ni fuera, pero ¿cómo va a haberlos si los trabajadores no se pueden pagar la vivienda? No son las condiciones que les ofrecen los empresarios, es que no pueden pagarse un techo ni con las mejores.

Viernes

Que dice el FMI que subir más el SMI puede ser perjudicial y que la reducción de jornada debe ir acompañada de una rebaja salarial. ¿Te has enterado, Yolanda? Sé que los políticos trabajáis para funcionarios como vosotros y en contra de empresarios y autónomos, pero, mujer, si te lo dice el FMI, reflexiona contra la pared, anda, porfa…