La crónica de Marta Robles: ¿Un fiscal general del Estado puede quedarse en el cargo?

LUNES

Detienen a otro sospechoso de intentar asesinar a [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/atentado-donald-trump-mitin-pensilvania-directo-reacciones-ultima-hora_2024071466936b45301df700010f5da0.html|||Donald Trump…]] O el candidato tiene muuuucha suerte y más vidas que los gatos, o aquí hay minino encerrado…

Y encerrados también se encuentran los miembros de la Cámara Alta, porque hoy se vota en el Senado la ley que [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/senado-frena-entrada-vigor-ley-que-libera-44-etarras-devuelve-congreso-rechazarla_20241014670d0a9ae2e54f000180501d.html|||permitirá salir antes de la cárcel]] a varios de los etarras históricos más malos. Digo yo que los populares estarán bien atentos aunque… ¡a buenas horas mangas verdes!, porque ya no tienen margen para revertir la norma, después de haberle dado su apoyo en el Congreso. Están en shock. Los ciudadanos más todavía, francamente.

MARTES

Dice la secretaria del PP, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/rueda-prensa-cuca-gamarra-reunion-comite-direccion_20241013670ba7c2afcb530001e73a07.html|||Cuca Gamarra]], que su partido va a presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias; que hay ocho autopistas de corrupción y que el nexo es Pedro Sánchez… El país entero está atento al caso Koldo y sus ramificaciones y a la espera de que se esclarezcan todas las vergüenzas que parece ocultar… ¿Cómo reacciona el PSOE? Con un 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_y tú más21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_, de libro.

[[CONTENT:Image|||66cca1ae1729a20007102375|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/08/26/AFA9B7DA-537B-4FDC-9EB6-56B308870801/30.jpg]]

21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_El PP tiene 30 causas por corrupción21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_, alega, después de argumentar que tras la detención de Koldo solo tardó cinco días en suspender de militancia a José Luis Ábalos y abrirle un expediente de suspensión del partido. El quid de la cuestión es, ¿entonces, el PSOE conocía ya la implicación de Ábalos en el caso Koldo y cuanto dejó al descubierto el informe de la UCO?….

MIÉRCOLES

Ayer fue la noche del Premio Planeta. 75 aniversario celebrado con un eslogan del hermano del presidente, Carlos Crehueras, 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_de tu mano21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_, digno de mención. El premio fue para la gran escritora, previamente finalista, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cultura/paloma-sanchezgarnica-gana-premio-planeta_20241015670edbd5e2e54f0001823020.html|||Paloma Sánchez-Garnica.]] Deseando leer su 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_Victoria21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_. Seguro que es una grandísima novela. Ni conozco ni he leído a la finalista, Beatriz Serrano, pero me gustaron el título de su libro 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_Fuego en la garganta21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_ y su discurso.

[[CONTENT:Image|||6712301612d7b0e48565db6f|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/10/18/AB0BF738-81FD-47AB-B11B-6BFBB030D2D6/30.jpg]]

¿Salseo de la noche? Mucho calor mientras aguardábamos la llegada de los Reyes en el mismo salón del Museo Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona donde cenamos todos. El presidente del grupo, José Crehueras, pronunció un discurso a la americana, paseándose por el escenario, en el que recordó nombres y fechas y actuó como un comunicador profesional. Se lo dijo hasta el Rey desde el atril: 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_No voy a dar el discurso, como Pepe, recorriendo el escenario…21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_

Muy guapos los Reyes. En mi mesa piropearon mucho a la Reina, pero también al Rey. Mujeres y hombres. Y… Doña Letizia se llevó un manotazo del monarca… Que no cunda el pánico: fue una broma. La reina amagó, también en broma, con cortar la tarta del 75 aniversario de Planeta y el Rey le dio un manotazo entre risas… No sé S.M., pero si lo llega a hacer cualquier otro marido se la carga al llegar a casa.

Otro asunto de este miércoles, mucho menos festivo. El Supremo implica al fiscal general del Estado. Terrible. Pero mucho estaban tardando porque hace meses el propio Álvaro García Ortiz declaró que él mismo había filtrado la información del novio de Ayuso, ¿no?

Una vergüenza para el Consejo Fiscal que, en su mayoría ha pedido a García Ortiz que dimita por razones tan obvias como el descrédito de la institución y porque estando él señalado ¿cómo va a señalar?

JUEVES

Más premios. Empiezo con las famosas T de Telva de la moda, que se otorgaron a cuatro modelos: Judith Mascó, Nieves Álvarez, Laura Ponte e Inés Sastre. Cuatro mujeres que nunca soñaron con seguir trabajando y siendo admiradas en su profesión después de haber cumplido los cincuenta.

El mundo ha cambiado y ellas son una prueba fehaciente. Enhorabuena a las cuatro. Y también a Sara Carbonero, que al recibir otro premio, el Hope de la revista Elle, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/sara-carbonero-emociona-hablar-publicamente-cancer-hoy-estoy-aqui-gracias-medicina-amor_202410176710b83e596dfb0001c7957f.html|||decidió abrirse en canal]] y contar la historia de su cáncer. Nos emocionó a todos.

[[CONTENT:Image|||671013691563b0e4c80f9c03|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/10/16/A683EB59-30D8-4271-9126-CE42379E5F04/30.jpg]]

¡Ah! y no: el fiscal general del Estado dice que no va a dimitir y en el PSOE, empezando por Sánchez dicen que hace lo que debe. Es que, ellos, lo de respetar al Poder Judicial, como que no… Y lo dicen, por cierto, el mismo día en el que salen a la luz los cobros de Begoña, no como directora de su máster, pero sí por coordinación, docencia, tutorización de TFM…30.000 euros. Pues nada, seguimos....

VIERNES

Israel asegura haber matado a [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/israel-investiga-yahya-sinwar-actual-lider-hamas-esta-tres-terroristas-muertos-gaza_2024101767111377e2e54f000183ec52.html|||Yahya Sinwar]], líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre… 21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowOpen_Aunque no es el final de la guerra en Gaza, es el principio del fin21908308-0645-4e86-ad13-551ab9461a00_doubleArrowClose_, ha dicho Netanyahu.

Que el Dios de los unos y el de los otros lo quiera…