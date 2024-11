La crónica de Marta Robles: La tragedia de Valencia opaca los pecados de Errejón

LUNES

Errejón acapara la actualidad. El mismo político de inteligencia conspicua y brillantez contrastada que fuera ideólogo de Podemos, conquistara a Manuela Carmena en Más Madrid y se convirtiera en portavoz de Sumar, desde un discurso donde el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres iban en primer lugar, es denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, por agresión sexual. Al hilo de muchos relatos anónimos en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, Elisa se decidió a denunciar en comisaría y a hacerlo público en las redes. Según la denuncia y sus palabras, parece tque es un caso flagrante de utilización del poder para la obtención de sexo… Eso tan habitual entre los poderosos, en atención a la «erótica del poder», que existe, como ha reconocido la propia Elisa, que tanto admiraba al lider político que resultó ser un machista repugnante en las distancias cortas ¿también un agresor sexual? Parece que cuando ella le habló del solo sí es sí, él se detuvo… Será la Justicia quien determine si hubo delito; pero no hay discusión en que Errejón faltó a la ética, aprovechó su cargo con los fines luctuosos y nunca más podrá volver a la vida pública ni muy probablemente a impartir clases… Su vida y su talento, a la basura. Que sirva para que los políticos tomen nota y los partidos estén atentos y, de verdad, protejan a las mujeres.

El juez admite la denuncia contra Errejón y le citará como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual Europa Press

MARTES

Se sigue hablando de Errejón. De su conducta, de su adicción a las drogas y al sexo; de si está en un centro de rehabilitación... Acapara titulares y protagoniza otros relatos anónimos con comportamientos casi idénticos al que tuvo con Mouliaá y hasta hay una nueva denuncia de Aída Nízar. Errejón está acabado, lo niega hasta Carmena. Y le pesa a Yolanda Díaz, cuyas justificaciones no convencen… Ella y Más Madrid sabían que en la trastienda de Errejón pasaban cosas…Que hubo un hilo de denuncia en Twitter… No lo apartaron del camino porque (ya lo dijo Tania Sánchez), era un político muy brillante… En fin.

¿Más políticos a los que «aplaudir» en estos días? Ahí anda el exministro Ábalos y todo su entorno (donde caben clubes de alterne, rédito económico, gastos pagados por el ministerio a una señorita acompañante del exministro…). Los audios de Jessica, Hidalgo o Aldama van saliendo a la luz y abochornándonos.

MIÉRCOLES

Me levanto sobresaltada. Ayer debía viajar a Valencia para participar en una mesa redonda, pero había anuncio de DANA y me permití el lujo de molestar a mi colega y amigo Roberto Brasero. Si él no llega a desaconsejármelo, antes de que hubiera avisos serios (que llegaron a las ocho de la tarde), aún seguiría en Valencia, viviendo una situación desesperante, como poco... Trenes detenidos, trenes cancelados… Pero eso no es lo grave de la tragedia, sino las personas fallecidas y las desaparecidas o que esperan rescate. De momento, cincuenta y tantas muertas. Es una catástrofe terrorífica. Puentes derribados, coches volcados, residencias inundadas, personas sin luz, sin agua, sin saber cuándo llegará la ayuda…

La desgracia opaca la magnitud de otras dos noticias tristemente relevantes: por un lado, la UCO tiene orden de incautar los ordenadores y móviles de García Ortiz, en la causa donde se investiga al fiscal por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Por el otro, la complutense exige a Begoña que devuelva el software y liquida su cátedra. En este momento la mujer del presidente está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Las acusaciones denunciaron a Begoña Gómez por haberse quedado para su empresa con esta herramienta informática valorada en 150.000 euros…

Begoña Gómez Captura de pantalla LA Razón

JUEVES

Valencia, Valencia, Valencia. Las imágenes son cada vez más pavorosas, las cifras de muertos y desparecidos aumentan. Hay hambre, sed, desesperación, muerte… Y también solidaridad, pero no siempre... Se entrelazan imágenes terroríficas de personas que intentan salvar a otras, mientras se producen saqueos…Hoy nada parece importante, solo Valencia y ayudar y que los políticos no se señalen ni se echen la culpa, sino que todos arrimemos el hombro y ayudemos… Fuerzas y cuerpos de seguridad, vecinos, voluntarios… Y el ejército, que está tardando demasiado… Nada es suficiente mientras muchas familias van apagando sus esperanzas de encontrar a los suyos sin vida, mientras tantas otras desconocen cómo volverán a empezar…

VIERNES

205 fallecidos. Es la cifra de víctimas, hombres, mujeres, niños, personas con sueños y vidas por vivir… Y es posible que aumente.