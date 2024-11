Última hora de la DANA en España, en directo hoy: muertos, desaparecidos y zonas afectadas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que "es razonable pensar que vamos a tener más fallecidos" respecto al número de víctimas provocadas por la DANA. A su vez, ha añadido que "no se han barajado los datos de 1.900 desaparecidos". En declaraciones en la Cadena SER, ha detallado que "la actualización es que hay 207 víctimas acreditadas. Es imposible saber el número de desaparecidos y no sería prudente por mi parte dar una cifra". "No se han barajado los datos de 1.900 desaparecidos, esas son las llamadas que recibe el 112 diciendo que no encuentran a sus familiares, pero eso obedece en su mayoría a los fallos de comunicación", ha añadido.