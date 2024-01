El diario de Amilibia: Elige qué terrorismo quieres, cielo mío

La sabiduría de un viejo consiste mayormente en poner bien el pie en el suelo para no caerse, por lo que a este bufón le resulta imposible alcanzar ni por asomo la ciencia infusa de Él, que ha descubierto y definido todas las clases de terrorismo que pueden ser amnistiadas y las que no. Por ejemplo: el terrorismo bueno, el malo, el respetuoso con los derechos humanos, el que no lo es, el psicológico, el puramente follonero, el de raíces profundas, el ocasional o puntual, el violento sin consecuencias graves, el que sí tiene consecuencias graves, el que quema neumáticos de camión, el que quema neumáticos de tractor, el que tira cocteles molotov, el que tira botellas de cava, el que tira piedras con tirachinas, el que tira piedras a mano, el que quema fotos del Rey en color, el que quema fotos del Rey en blanco y negro…

El gran avance merecería que este día fuera declarado «Día Internacional del Terrorismo Depende de Cómo, Cuándo, Por qué y Para qué». Queda un poco largo, sí: es difícil resumir tan enorme hallazgo, pero también podría ser «Día del Terrorista Indepe». Leo: «Junts logra amnistiar el terrorismo y pide más». Los expertos hacen cábalas sobre qué más pueden pedir. ¿Que el Parlamento Europeo se llame andana? ¿Que el Gerona gane la Liga?¿Que Shakira vuelva con Piqué? ¿Que el recuento de los votos del referéndum catalán lo haga José Félix Tezanos? ¿Que el ministro de Cultura, Urtasun, declare tarea urgente descolonizar España de Cataluña? ¿Que Puchi vuelva a Barcelona en el Falcon con Él? Puchi tiene mucho donde elegir mientras canta feliz el «Todos queremos más, y más y más, y mucho más», acompañado a la lira por Santos Cerdán, el que le susurra «elige qué terrorismo quieres, cielo mío». O así.