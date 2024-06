Isabel Rodríguez-Legorburu, la única española en la boda del duque de Westmister que robó el foco a los novios

Día grande para Reino Unido, que casa a una de sus grandes fortunas, con la presencia de lo más granado de la alta sociedad británica. Por supuesto, no ha podido faltar al enlace el príncipe Guillermo, amigo íntimo del novio, Hugh Grosvenor, duque de Westminster, que ha intercambiado alianzas con su novia, Olivia Henson, con la catedral de Chester como telón de fondo. Todas las miradas del mundo estaban fijadas en su boda, ante el aluvión de personalidades que los ya convertidos en marido y mujer han reunido. Pero más allá del novio, ahijado del rey Carlos III de Inglaterra y con una fortuna estimada en 10.000 millones de euros, o del look nupcial de la novia, muchas miradas se han posado en la única invitada española del enlace. Se trata de Isabel Rodríguez-Legorburu, de la que ya hablamos en La Razón y que, pese a no ser conocida por el público en general, ahora son muchos los que hablan de ella.

Hugh Grosvenor y Olivia Henson el día de su boda en la catedral de Chester Gtres

Licenciada en Psicología por el CEU y con un Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, Isabel es hija de los condes de Asmir y buena amiga de los contrayentes. Una amistad que ha surgido por su noviazgo con Jasper Henson, hermano de la novia y responsable de colocarla en el foco mediático internacional por su inminente boda, ya anunciada. Ella es la hija mediana del matrimonio y suele considerarse que son aquellos a los que les cuesta más encontrar su hueco en la familia. Pero ella ha sabido hacerse destacar y ganarse un nombre propio, teniendo repercusión mediática dentro de nuestras fronteras por su aparición estelar en la boda del considerado “soltero de oro de Reino Unido”, que este viernes ha dejado de tener tan preciada consideración. Pero entre tanto ilustre invitado, Isabel se ha sabido hacer ver, en parte, gracias a su vestido color buganvilla que tan buena crítica ha cosechado.

Isabel Rodríguez-Legorburu ha sabido jugar a la perfección con la tonalidad elegida por la novia para su día más mágico. Saliéndose de la estricta norma del blanco impuesta por tradición, Olivia Henson ha combinado su look nupcial con píldoras en color lila, presentes en su ramo, además del azul marino de sus zapatos. En la misma gama cromática ha destacado Isabel, que no ha querido robar protagonismo a sus amigos, eligiendo un sencillo vestido en tono buganvilla. De corte clásico, con escote en pico, manga larga y un fular a juego, ha llegado con paso firme a la ceremonia en la catedral de Chester con sus zapatos de terciopelo en tono champán de Flor de Asoka –su precio se estima en 269 euros-, que han conquistado a las expertas en moda, especialmente por confiar en el tacón sensato que tanto ha promovido este tiempo la Reina Letizia.

Isabel Rodríguez-Legorburu a su llegada a la boda Gtres

Seguramente que Isabel Rodríguez-Legorburu ha tomado buena cuenta de todos los detalles que han rodeado el enlace, pues ella misma está preparando su boda con Jasper Henson. Sus planes de jurarle amor eterno a su amado mediante el correspondiente ‘sí, quiero’, había pasado desapercibido, hasta que su cuñada se ha casado con el duque de Westminster, íntimo amigo de la Familia Real británica, especialmente de los hijos del rey Carlos III, su padrino. Pese a que Isabel pertenece a una de las casas nobiliarias con más solera de nuestro país, lo cierto es que siempre ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano. No obstante, este enlace ha hecho que el suyo propio sea comentado en la prensa del país vecino como uno de los próximos acontecimientos sociales que están por llegar, aunque aún no se ha fijado la fecha ni el lugar en el que tendrá lugar.