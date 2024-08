Muere Jaime Botín: de su condena por contrabando a su relación con su sobrina, Ana Botín

El mundo de las finanzas ha despedido hoy a Jaime Botín, que ha perdido la vida a los 88 años a consecuencia de “la enfermedad grave” que padecía. Su apellido y trayectoria profesional le avalan y el suyo siempre ha sido uno de los nombres más frecuentes en los medios especializados en negocios, aunque en ocasiones también se ha dejado ver en las páginas de Sociedad a consecuencia de las polémicas que enfrentó en los últimos años o sus lazos familiares, siempre tan atractivos para la opinión pública.

De hecho, una de las primeras en llorar su muerte ha sido su sobrina Ana Botín, de cuyas palabras se entiende que estaba muy unida a su tío. “Hoy ha fallecido mi tío Jaime Botín. Fue una de las figuras más relevantes en la modernización del sistema financiero español, especialmente en Bankinter, su gran obra desde su fundación en 1965. Tuve la suerte de compartir con él quince años en el Consejo y Ejecutiva del Santander, donde fue consejero de 1960 a 2004 y vicepresidente muchos años”, comienza diciendo la presidenta de la entidad financiera más importante del país y una de las más relevantes a nivel internacional.

Ana Botín no se limita solo a recordar el importante papel de su tío en la banca, sino que ofrece pinceladas más personales y familiares sobre Jaime: “Tenía mucho de mi abuelo. Multifacético, con gran sentido del humor e interesado, no solo por lo financiero, sino por un amplio humanismo: el arte, la física, la filosofía, el deporte. En las reuniones del banco hablaba poco, pero sus intervenciones no tenían desperdicio. Aprendí mucho de él y de cómo enfrentaba los retos, tanto personales como profesionales; con enorme sabiduría”.

Por último, Ana Botín confirma que su tío fue uno de los principales pilares sobre los que se sostuvo su andadura en el Santader, algo que nunca olvidará y por lo que estará eternamente agradecida: “Fue un gran apoyo primero para mi abuelo, después para mi padre y también para mí en momentos importantes de mi carrera. Mi tío Jaime siempre aportaba valor y lo hacía con enorme discreción. Nunca olvidaré su inteligencia e independencia de criterio. Descanse en paz”.

Condenado por contrabando de arte

En el año 2012, Jaime Botín intentó vender mediante subasta un cuadro titulado “Cabeza de mujer joven”, de Picasso. La obra contaba con la protección del ministerio de Cultura “dado su evidente interés histórico artístico y tener una antigüedad superior a 100 años”, y aunque se prohibió expresamente su exportación, el empresario siguió adelante.

La obra fue incautada tres años después en Francia, y se inició entonces un complicado proceso contra Jaime Botín que concluyó en enero de 2020, cuando fue condenado a 18 meses de prisión y una multa de 52,5 millones de euros por contrabando de arte.

El cuadro de Pablo Ruíz Picasso, valorado en 25 millones de euros y vinculado a Jaime Botín, fue interceptado en Córcega. larazon

En una corrección con pocos precedentes en España, poco después fue la propia magistrada quien modificó su sentencia, ante las presiones de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid y la Abogacía del Estado. Finalmente, la pena de Botín se elevó a 3 años de prisión y una multa de 92 millones de euros, aunque nunca llegó a ingresar en el centro penitenciario por “la enfermedad grave que padece, con padecimientos incurables”.