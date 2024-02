Nicolas Sarkozy y sus impresionantes bíceps deslumbran a Carla Bruni en Instagram

En vísperas de San Valentín, Carla Bruni ha vuelto a declarar su amor incondicional a su marido, Nicolas Sarkozy. Con gafas de sol, camiseta y enseñando músculos en pleno desierto, la modelo ha destacado ¿la madurez? del político. La cantante no ha dudado en destacar los desarrollados bíceps de "Sarko", sentado en una silla frente a una extensión rocosa. En la imagen final, el expresidente se levanta la camiseta para lucir su fuerte brazo.

"Te amo así… @nicolassarkozy", escribió en el pie de foto de la publicación. Una publicación que recibió "me gusta" de más de 14.800 personas. La pareja se conoció en 2007, durante una cena con amigos. Ambos se casaron en febrero de 2008, antes de darle la bienvenida a una niña llamada Giulia, tres años después.

Así fue su historia de amor

La pareja se casó en el palacio de El Elíseo, en la más estricta intimidad y su amor continúa dieciséis años después. Tras la ceremonia celebraron una pequeña fiesta en el restaurante La Lanterne.

En 2007, Nicolas Sarkozy estaba aún casado con su segunda esposa, Cécilia Attias, y fue solo unos días antes de conocer a Bruni cuando la pareja se divorció. La nueva pareja se conoció en una cita a ciegas, tal como contó ella: "Un amigo en común me llamó por teléfono y me preguntó si me interesaba cenar con Sarkozy, que ya era presidente. Y buscamos fechas, pero como era presidente estaba muy ocupado y nos costó dos meses encontrar un día". El encargado de organizar la cita fue el publicista Jacques Séguéla, un amigo en común. Y dio en el clavo porque fue un auténtico flechazo.

Sarkozy también relataría el inicio de su historia con Bruni en sus memorias: "El año 2007 fue rico en acontecimientos para mí. Fui elegido presidente de la República. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de seis meses. Puede decirse que fue el año decisivo de mi existencia. Todavía hoy, a veces nos preguntamos, Carla y yo, por qué hemos tenido tanta suerte".