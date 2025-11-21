La hija de la baronesa Thyssen rompe con su novio como consecuencia del escándalo suizo

Carmen Cervera, Tita para los amigos y los más cercanos, está en boca de todos. Su decisión estratégica de renunciar a la nacionalidad suiza ha traído consigo unas consecuencias inesperadas. Mucho revuelo está generando, tras asegurarse que su desvinculación supone la pérdida del pasaporte suizo, así como del apellido que adoptó por su matrimonio con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza. Pero esta eliminación de su apellido le haría perder algo aún más valioso, su vinculación con el título nobiliario a la casa Bornemisza, por lo que dejaría de ser baronesa Thyssen. Ella lo ha matizado.

Este escándalo ha removido mucho a su entorno. Se trata de buscar una explicación a la renuncia de la ciudadanía de Tita Cervera, que tan nefastas consecuencias han tenido. Se habla de posible estrategia económica para proteger sus intereses patrimoniales y sucesorios. Quién sabe, pues ella no ha soltado prenda al respecto. Tiene muchas preocupaciones en mente como para dar explicaciones a terceros. Y es que a raíz de todo esto, tuvo que despedir de manera abrupta a su asesor financiero el pasado mes de agosto. Él fue quien le aconsejó en esta maniobra financiera, pero ya ha sido fulminado. Esto ha desencadenado en otro mal. Uno amoroso. Y es que además era el padre del novio de Carmen, una de las mellizas. Ha roto con su novio.

La hija de la baronesa Thyssen vive su primer revés amoroso

Parece que lo sucedido en Suiza tiene consecuencias directas más allá de las económicas. La decisión de Carmen Cervera de romper su pasaporte suizo y renunciar a la ciudadanía ha tenido inesperadas secuelas. Primero perder el apellido Thyssen, después el título de baronesa que va asociado a él. Pero también el despido de su asesor financiero por estas gestiones. No se tuvo en cuenta en la decisión del cese de su contrato el hecho de que el asesor es el padre de Ignacio, el primer novio conocido de Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera.

Carmen Thyssen junto a su madre en Barcelona. GTRES

Pues este revuelo ha dinamitado su relación y, de manera abrupta, han roto su noviazgo, como así adelantan desde ‘Vanitatis’. Al parecer, fuentes cercanas al entorno de la familia han dado pistas de este revés sentimental al citado medio. Carmen habría roto lazos con el chico con el que estaba viviendo una historia de amor juvenil, de esas que siempre marcan y son difíciles de olvidar. Desde hacía unos meses comenzaban a dar normalidad a su relación, dejándose ver incluso juntos en actos públicos y culturales este verano.

Desde hacía meses se citaban para conocerse mejor y entablaron así un vínculo fuerte que, sin embargo, por los líos de sus padres, se ha terminado por resquebrajar. Se plantea desde la comentada publicación si estos conflictos financieros y legales han podido hacer mella en el amor de la pareja, provocando que las tensiones de sus padres terminasen contagiándoles. Aunque pueden existir otros muchos motivos que explicasen la ruptura entre la hija de la baronesa Thyssen y el joven arquitecto, todo hace indicar que el despido del asesor ha supuesto un escoyo muy difícil de esquivar.