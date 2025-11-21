El motivo por el que Isa Pantoja no ha respondido el mensaje a Kiko Rivera

Isa Pantoja acude a ‘De viernes’ a responder a su hermano, Kiko Rivera. El Dj le tendió la mano cuando le pidió perdón por todo el daño ocasionado y le abrió las puertas a una reconciliación. No solo en sus dos entrevistas para el mismo programa de Telecinco, la primera de 10 horas con Santi Acosta en su casa, la segunda en plató. Se abrió en canal a la hora de reconocer sus errores y se lamenta no haber estado a la altura como hermano. Teme llegar demasiado tarde y acepta que no le reciban con los brazos abiertos. Ahora es ella quien le toma el turno de palabra, después de haber meditado su decisión y haber llegado a una conclusión.

“La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”, reconoce la protagonista a su llegada al plató, tras subrayar que está en una etapa muy feliz. Revivir el peor episodio de su adolescencia, el de la manguera, cuando su hermano la humilló tras saber que había perdido la virginidad. Él siempre lo había negado, pero la semana pasada se le quebraba la voz al narrarlo. Esto le ha descolocado mucho a su hermana, que se alegra de que al fin se haya dejado claro que no mentía. Es por eso que se muestra menos beligerante contra él, lo que supone un paso adelante ante una posible reconciliación. ¿Qué ha decidido?

Isa Pantoja rompe su silencio al fin

“Me ha removido cosas. No porque sea algo nuevo, sino porque el hecho de que reconozca eso ha sido muy importante, que reconozca las cosas que ha hecho mal”, concede Isa. Confirmando lo que ha dicho ya su hermano días atrás, dio el paso de pedirle también perdón a través de un mensaje de texto y se interesó en poder tener la oportunidad de hacerlo cara a cara. “Él me ha escrito después de hacer la entrevista grabada, quería hablar conmigo, un acercamiento. Creo que tiene esa herida abierta porque ya no tiene el respaldo de Irene, cuando llega a casa no hay nadie que le esté esperando y sentirse solo te hace replantearte muchas cosas”, se reproducen sus palabras en la entrevista previa.

“Yo ya había hecho mi vida sin tener a Kiko y sin pensar nunca en lo que ha pasado. Es duro porque yo ya había hecho mi vida sin él y, de repente, vuelve cuando yo pensaba cuando estaba ya todo perdido”, explica. Comienza describiendo lo que sintió al ver la entrevista de su hermano. Le sorprendió mucho, se le mezclaron muchos sentimientos, pero destaca entre ellos el de la pena: “Al principio he sentido pena, porque le he visto muy solo. No puedo evitar sentir ese lado mío, no puedo verle, me duele porque lo está pasando mal”. Y eso que no ha visto en sí la entrevista, sino que ha leído sus extractos. Dice que le duele mucho revivirlo y más si es escuchándolo en boca de su propio hermano.

Por el momento Isa Pantoja no ha respondido el mensaje que le escribió su hermano. “No me he sentido capaz”, asegura. Lo que le ha impedido dar el paso de aceptar el acercamiento propuesto es que su hermano le confunde y, aunque “sigue siendo una persona importante en mi vida”, al final cree que no ha cambiado. Aun así el mensaje le hizo feliz “porque a pesar de todo es mi hermano y lo primero que pienso es que quiero hablar con él, pero luego mi cabeza me dice ‘ten cuidado, que te la puede volver a dar’”.

Entiende el duelo por el que atraviesa Kiko Rivera en estos momentos. Se enteró de su ruptura matrimonial con Irene Rosales a través de la prensa. “Sale una revista y no me sorprende, porque sé que han tenido problemas en su relación”, reconocía. Eso sí, no sintió la necesidad de ponerse en contacto con su hermano, dado que llevaba más de cuatro años sin contacto. Tampoco con su cuñada, con la que tampoco tiene una buena relación: “No me he puesto en contacto con Irene porque no tengo relación”, sentencia.