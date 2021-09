Carlota Corredera, sin palabras ante la marcada ausencia de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’

Gente

Sin rastro

A principios del verano pasado se anunció el que parecía ser uno de los fichajes estrella de ‘Sálvame’. Tras su innegable éxito en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la serie documental en la que la heredera universal de la Jurado narró su calvario ante los supuestos malos tratos de su exmarido, Antonio David Flores; La fábrica de la tele quiso seguir explotando la imagen de Rocío Carrasco y le ofreció la posibilidad de convertirse en la defensora del espectador, un puesto anteriormente ocupado por María Teresa Campos. Tras darle unas cuentas vueltas, la madrileña terminó aceptando.

Sin embargo, Rocío Carrasco apenas ha ejercido su nuevo puesto de trabajo en ‘Sálvame’ desde que su fichaje se anunció a bombo y platino. De hecho, han sido solo dos las ocasiones en las que la primogénita de ‘la más grande’ apareció por el plató del programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla, más para arrojar nuevos detalles sobre las polémicas familiares que afronta que para desempeñar su labor de defensora del espectador. La audiencia se pregunta cuándo volverá y a qué se debe su marcada ausencia, unas incógnitas a las que Carlota Corredera, presentadora del formato, no ha querido responder.

Rocío Carrasco en 'Sálvame' FOTO: Telecinco

“No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora”, señaló Carlota Corredera ante la prensa cuando un periodista le preguntó sobre el regreso de Rocío Carrasco al plató de ‘Sálvame’. Un desconocimiento que se antoja extraño, teniendo en cuenta la excelente relación que las dos han formado desde que empezaron a trabajar juntas, tal y como la propia presentadora ha confirmado: “Yo con Rocío tengo muy buena relación, una relación muy cercana”.

Lo cierto es que Rocío Carrasco se encuentra inmersa en las grabaciones de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda temporada de la serie documental en la que explicará las razones que la llevaron a distanciarse de su familia más mediática. Aun así, sigue pareciendo extraño que aceptara un puesto de trabajo en ‘Sálvame’ a sabiendas de que no podría incorporarse tan pronto como se esperaba por cuestiones de agenda. ¿Volverá al plató una vez que el reportaje vea la luz?