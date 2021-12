La ausencia de Ana Rosa convierte a Alfonso Arús en “el rey de las mañanas”

Por primera vez en años, ‘El programa de Ana Rosa Quintana’ ha cedido el primer puesto en audiencia a un espacio de otra cadena, exactamente al ‘Aruser@s’ que presenta Alfonso Arús en La Sexta de lunes a viernes entre las siete y media y las once.

La ausencia de Ana Rosa, que está siguiendo un tratamiento contra un cáncer, se está notando demasiado, hasta el punto de que en la franja horaria en la que coinciden los dos programas, entre las nueve y las once, Arús es el rey de las mañanas. El popular presentador se ha ganado totalmente a un público que valora muy positivamente las distintas secciones y el tono divertido de “Aruser@s”.

Según informa ‘El Confi TV’, desde el pasado tres de noviembre, Arús ha logrado diecisiete días de hegemonía, y los de Quintana, quince.

Evidentemente, la euforia reina en el equipo de Alfonso, entre los que se encuentran su esposa, Angie Cárdenas, hermana de Javier Cárdenas, y tres de sus cuatro hijos, Tatiana, Ingrid y Artur. Solamente falta el pequeño, Hans, que está estudiando Periodismo.

Angie es una de las tertulianas, al igual que Tatiana, mientras que Ingrid es la de Producción y Artur se encarga de la información deportiva.

Tatiana tuvo que salir al paso de los que le calificaron como “enchufada” en las redes sociales, y en una entrevista concedida a la revista Lecturas confesó que “me duele que digan que soy una enchufada, porque mi padre no me lo puso fácil y tuve que demostrar mucho más que otras personas para que viera mis cualidades y aptitudes necesarias para trabajar con él “.

Pero una de las secciones más valoradas, y más vistas, es la que protagoniza ‘El Sevilla’ con sus ingeniosos monólogos. El cantante de los Mojinos Escozios se atreve con cualquier tema que le pida su jefe, demostrando que es un maestro monologuista.