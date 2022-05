‘Supervivientes’: ¿Cómo ve Makoke a Kiko Matamoros en el reality?

Kiko Matamoros no defrauda. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha convertido, desde su salto del helicóptero hace un mes a día de hoy, en uno de los grandes protagonistas de esta edición de ‘Supervivientes’. Aunque no se encuentra viviendo su mejor momento físico debido a las picaduras de los mosquitos, Matamoros continúa demostrando su fuerte carácter y dejando momentos televisivos que pasarán a la historia. Como es el emotivo reencuentro con su novia, la modelo Marta López, a la que define como su “gran y último amor”.

Pero, ¿cómo está viviendo su concurso Makoke? Su ex mujer se pronuncia en Europa Press sobre la aventura en Honduras del padre de su hija Anita: “La verdad es que no le veo en la final del reality, pero bueno todo puede pasar”. Y lo define con una contundente palabra: “Cascarrabias”.

Aunque matiza: “Creo que está muy bien. No está haciendo las pruebas, no está siendo un buen concursante pero esperaba que se iba a quejar más y le veo bien”.

Makoke contra Marta López

Además, Makoke se ha convertido en noticia además por mostrar este fin de semana en ‘Viva la vida’ las pruebas que demostrarían que Marta López está obsesionada con ella. Unas pruebas que la modelo asegura que son falsas, negando que nunca haya preguntado por la ex de su novio a nadie: “No me extraña, ¿Qué quieres que diga? Lo esperaba, no va a decir que es verdad. Yo siempre muestro los papeles, muestro las pruebas y muestro todo. Pero vamos, contaba con ello, no va a decir que es verdad, es obvio”.