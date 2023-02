Adela González se sincera sobre "los egos" de "Sálvame" y sentencia a Terelu Campos

Ya ha pasado un año desde que Adela González se incorporó a la gran familia de "Sálvame", y, desde entonces, su papel en el programa ha ido ganando relevancia. Ahora, comparte funciones con rostros tan destacados del formato como María Patiño, Terelu Campos o Jorge Javier Vázquez, con el que, por cierto, se siente de lo más cómoda a la hora de trabajar juntos. "Me lo ha puesto muy fácil. Con él, fue conexión desde el primer día". Algo parecido siente con la periodista conocido por su célebre vena en la frente, a quien señaló: "Contigo conecté en seguida, y además me río mucho".

Sin embargo, parece que esa química no llega a aparecer cuando tiene que trabajar junto a Terelu Campos. Adela González recalcó que no tiene problema alguno a la hora de presentar con la hija de María Teresa Campos, pero sí destacó que percibe que "ella presenta de otra manera, de una manera como ha presentado ella siempre, que quizá no esté tan acostumbrada a presentar con más compañeros, o es más clásica".

Adela González, presentadora de 'Sálvame' Jesus Briones GTRES

A lo largo de la entrevista, Adela González hizo balance sobre su primer año en "Sálvame", y aunque ha pasado por momentos buenos y malos, el resultado para ella es más que positivo. Aun así, no dudó en reprochar a los colaboradores la lucha de "egos" que percibió casi desde el primer día. "Mira, me han hecho una pregunta y no me dejáis ni contestar. Eso es ego, porque es como decir: 'No me interesa la respuesta o la pregunta que ha hecho mi compañero, es más importante lo que yo tengo que decir'. Muchas veces, no dejáis hablar a los demás", sentenció.

Un año después de su llegada, Adela González ya es un rostro consagrado en Telecinco, hasta el punto de que la cadena la sorprendió hace poco colocando un retrato suyo en el célebre "pasillo de la fama" de la cadena, en cuyas paredes cuelgan las fotografías de los principales presentadores o personajes, como María Teresa Campos, Jorge Javier Vázquez o Ana Rosa Quintana.