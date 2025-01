Belén Esteban elige reparto para la serie sobre su vida

Es un proyecto sin fecha de comienzo, pero que ilusiona muchísimo a Belén Esteban. Y “La Patrona”, como le gusta a la de San Blas que la llamen, sueña con un equipo muy especial. A ella le encantaría que sea la actriz Ester Expósito quien la interpretara en una ficción sobre su vida. Y puesta a elegir optaría por Mario Casas para dar vida a Jesulín de Ubrique. En un tono más jocoso se le ocurre nombrar a Tony Genil para encarnar al que fuera su odiado representante, Toño Sanchís, y para que la felicidad sea plena sueña con Pedro Almodóvar como director de la producción.

No parece fácil que la ex princesa del pueblo consiga todos sus propósitos, porque sabemos que Casas no está por la labor de meterse en la piel del torero, y Almodóvar tiene su agenda llena de proyectos hasta dentro de, por lo menos, dos años. Y ya ha dicho que si Belén le espera, a lo mejor se piensa la posibilidad de participar en la serie.

Aún así, la Esteban asegura en "Ni que fuéramos Shhh" que “Ester sería la actriz ideal para convertirse en la Belén jovencita”, pero está claro que se necesitan varias actrices de diferentes edades para abarcar las distintas etapas de su existencia.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

La que parece excesiva es la pretensión de Belén de que esa serie esté compuesta por sesenta episodios. Y muchos se cuestionan si tendrá cabida el personaje de su hija Andrea en algunos de ellos, porque la joven ya pidió en su momento a su progenitora que la mantenga totalmente alejada del foco mediático.