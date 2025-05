Gema López, sin piedad contra Terelu Campos tras aplazar su función teatral por un compromiso televisivo: "Me parece poco serio"

Terelu Campos vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras la última decisión que ha tomado en lo que respecta a su faceta como actriz. La madre de Alejandra Rubio, que tenía programada una función de su obra teatral "Santa Lola" el próximo 24 de mayo en San Pedro del Pinatar (Murcia), ha decidido posponer esta fecha por un compromiso televisivo, movimiento que provocado la indignación de Gema López, su excompañera de "Sálvame".

Gema López, muy crítica con Terelu Campos

César Lucendo, director de la obra de Terelu Campos, ha entrado en "Espejo Público" y ha arrojado luz al asunto, confirmando que él sabía que la periodista tenía firmado previamente un compromiso televisivo. "Esto lo sabía yo desde el momento en el que me decidí a coger a Terelu para hacer esta función. Lo saben todos los teatros con los que hemos hablado. Es una persona que vive de la televisión, y la televisión es inmediata", ha explicado. "Evidentemente, tratamos de buscar la mejor solución que ha sido posponer la función para el 20 de julio".

Terelu Campos en el cartel de 'Santa Lola' Redes Sociales

Consciente de que esta decisión puede enfadar a los que ya han comprado las entradas para verla el 24 de mayo, Lucendo ha insistido en que "intentamos poner la mejor de las soluciones". A pesar de haber hablado sobre esta polémica decisión, el director no ha querido entrar en detalles sobre el compromiso televisivo de Terelu Campos y se desconoce de qué se trata.

Las explicaciones no han cambiando de opinión a Gema López, que no ha dudado en criticar duramente a Terelu Campos por esta decisión. "Deja un compromiso laboral, hayas vendido tres o tres mil entradas, por otro compromiso televisivo. A mí me parece poco serio. Al final esto juega en contra de ella", ha sentenciado la colaboradora de "Espejo Público".

Próximas fechas

Tras su estreno en Valladolid el pasado 16 de abril, el 11 de mayo Terelu Campos se volverá a subir al escenario del Teatro Zorrilla para su segunda función de "Santa Lola". El 20 de julio, dentro de dos meses, será cuando actúe finalmente en Murcia y el 11 de septiembre finalizará su gira en Granada.