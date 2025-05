Los mensajes de la polémica entre Alonso Caparrós y Lali Torres: "Le queda poco con su mujer"

Lali Torres ha irrumpido con fuerza en la crónica social, aunque todo apunta a que se trata de esos personajes que se van tan rápido como llegaron… El foco se puso en la periodista después de que se publicaran unas fotografías en las que Bertín Osborne aparece sin camiseta a bordo de un barco, acompañado de ella y de otros amigos.

No tardaron en surgir las especulaciones sobre el tipo de relación que mantienen, aunque lo que más está dando que hablar en los últimos días es lo a gusto que Lali parece estar en escena.

Hay quien incluso la acusa de haber tendido una trampa a Bertín Osborne para asegurarse de que sus fotos justos se filtren a la prensa, con la supuesta intención de acrecentar su popularidad y asegurarse un puesto fijo en un programa de televisión con mayor repercusión que los medios en los que ya trabaja.

Alonso Caparrós, indignado con Lali Torres

Ahora, también ha sido señalada por haber insinuado que Alonso Caparrós, felizmente casado con Angélica Delgado, habría intentado flirtear con ella. Una acusación que, naturalmente, no ha sentado nada bien al colaborador de “Espejo público”.

Torres habría ido comentando “off the record” que Caparrós le ha mandado una serie de mensajes sugerentes, invitándola a ir de viaje con él y sin su esposa. Unos mensajes que Gema López ha podido ver y tacha de “completamente inocuos”, en los que no aprecia “ningún tipo de coqueteo”.

Lali Torres y Alonso Caparrós, cara a cara en "Espejo público" Atresmedia

Caparrós no ha disimulado su perplejidad, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días la suya ha sido de las pocas voces que se han alzado para defender a Lali Torres: “Cuando yo entré ese día en el programa yo te envié un mensaje a ti antes de esa intervención para avisarte de que tuvieras cuidado (...). Cuando yo entré en televisión lo que hice fue defenderte porque todo el mundo está contando que tú estás hinchando la historia porque habías estado negociando con otros programas”.

Además, Miquel Valls ha desvelado que Torres le dijo que a Caparrós “le queda poco con su mujer”, con una clara intención, según Gema López, de hacer ver que entre ella y el tertuliano hay algo más que amistad o compañerismo.

Insinuaciones que Caparrós desmiente categóricamente y por las que se ha mostrado muy molesto con Torres, tanto por lanzarlas como por no desmentirlas de inmediato: “Lo que te ha pasado es que cuando salió el escándalo no saliste a desmentirlo todo, sino que estabas esperando para obtener ciertos réditos profesionales”.

Finalmente, Torres ha desmentido que Caparrós “haya coqueteado conmigo”, pero también se ha mostrado molesta: “Me duele que se diga que yo intenté hacer una trampa contigo”. Por último, Caparrós le ha hecho ver que se ha metido en un jardín del que no sabe salir: “Te has metido en un asunto en el que no sabes manejarte”.