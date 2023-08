Pepa Flores, tajante, rompe su silencio de más de 40 años para dar su sitio a Marisol

Hemos crecido queriendo a Marisol como si fuese un miembro más de nuestra familia, uno con mucho desparpajo y una prodigiosa voz. Pero cuando la vimos convertirse de niña a mujer decidió desaparecer del mapa y no volver a ponerse frente a una cámara. Así, Marisol quedó en el pasado y Pepa Flores, quien le daba vida, también. Eso sí, este martes 8 de agosto la protagonista ha vuelto a la primera plana y lo hace gracias al homenaje que el programa ‘Lazos de Sangre’ de la cadena pública española le ha realizado. Un especial conducido por Jordi González que ha puesto el foco en su figura artística, pero también en la personal, pasando por cuestiones peliagudas que la propia Pepa Flores ha querido matizar, pues llevamos años equivocados.

Imagen de Lazos de Sangre RTVE

La actriz ha querido dejar a un lado cualquier tipo de especulación y polémica en torno a la figura de Marisol. Lo ha hecho a través de su hermana, Vicky Flores, quien ha sido encargada de transmitir el contundente mensaje de la artista, que fue la niña prodigio de España en tiempos del franquismo. La hermana sí ha aceptado participar en este especial realizado por Televisión Española, al igual que lo ha hecho también la hija de Pepa Flores, Celia. Están muy orgullosas de la figura artística que representa Marisol para nuestro país, motivo por el cual aceptaron colaborar con este homenaje y dar pinceladas íntimas sobre su vida más personal.

Pero quizá lo más inesperado ha llegado cuando se ha conocido que Vicky Flores tenía un importante mensaje que dar a la audiencia. Unas palabras que la propia Pepa Flores le ha mandado pronunciar, para así poner fin a un rumor con el que no se siente cómoda, a pesar de convivir con él desde hace ya demasiados años.

Vicky Flores, hermana de Pepa Flores RTVE

“Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. Y eso no es cierto”, comienza a decir la hermana, para dejar claro que sus siguientes declaraciones son en boca de la actriz: “Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Está muy agradecida a Marisol, además la respeta muchísimo. Quizá, más que nadie. Además, ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa. No he matado a ninguna Marisol. Marisol sigue viviendo dentro de mí”, decía rotunda, cumpliendo así el deseo de Pepa Flores.

Estos comentarios sobre el asesinato de Marisol a manos de la propia Pepa Flores surgieron a raíz de la desaparición mediática de la actriz. Después de ser la mejor pagada y la mejor valorada del sector en tiempos complicados, la intérprete decidió dar un paso atrás y alejarse del calor de los focos, recuperar el anonimato y ser feliz rodeada de sus seres queridos. Ya no quería más dinero, ni buscaba la fama. De hecho, huía de ella. Por eso hemos estado 40 años sin saber prácticamente nada sobre cómo es su día a día y en qué emplea las horas. “Ella se alejó de lo que fue el mundo del cine, pero a Marisol la dejó intacta”, remata la hermana, que apunta además para sustentar su afirmación que Pepa sigue firmando autógrafos a aquellos fans que se lo solicitan y lo hace primero con el nombre de Marisol y debajo el suyo.

Marisol RTVE

También la hija de Pepa Flores ha tenido un destacado papel en este homenaje realizado en ‘Lazos de Sangre’, ahora con Jordi González como maestro de ceremonias. “Ella tiene mucho amor a todo lo que ha hecho en su vida”, sentencia Celia, fruto de la relación con el bailarín Antonio Gades. Ella también ha sentido la llamada del baile, como su padre, mientras que María Esteve ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. La mediana, Tamara, es la que se ha desmarcado de la familia y ha optado por la psicología.