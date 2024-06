Yaiza Martín y Ginés Corregüela protagonizan una monumental bronca en televisión

Yaiza Martín y Ginés Corregüela ya no están juntos y este fin de semana han protagonizado una pelea. La canaria fue invitada al programa 'Fiesta' y dio varios detalles de su relación con 'El rey de los bocadillos'. Sin embargo, no ha sido una ruptura amistosa y Yaiza le dedicó varios reproches a su ex: "Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando". Además, aseguró que se encuentra "entre el amor y la decepción". "Estoy muy dolida. No es rabia, pero no me merezco este comportamiento”, empezó explicando Yaiza, que aseguró que aunque la relación está finiquitada, los sentimientos seguían a flor de piel, agregó.

Los reproches no quedaron ahí y Yaiza acusó a la familia de ahora su ex, de hablar sobre ella. Finalmente Ginés realizó una llamada telefónica al programa para aclarar su postura: “Lo pongo todo en una balanza, voy a luchar por mi familia, es lo más importante ahora”, decía a los colaboradores de ‘Fiesta’. Ginés no fue invitado a la boda de su hija y eso marcó un antes y un después.

Pero su aparición no calmó las aguas, todo lo contrario. Yaiza criticó su actitud y la de sus hijas: “Se acabó, me callé la boca por respeto. Ahora, está defendiendo a su ojito derecho. Ella ha hablado de mí y no me voy a callar más”.

Ante la reacción de Yaiza, Ginés quiso moderar el ambiente y afirmó: “Estoy tranquilo, en mi huerta, cogiendo patatas, tan a gusto, con mis padres y mis hijas. Estoy buscándome la vida”. Las palabras de Ginés provocaron que Yaiza se alterase y le dijese a Ginés, que solo "faltas al respeto".

Motivos de su ruptura

Yaiza ya había admitido que había descubierto una infidelidad por parte del jienense pero también aseguró que habían motivos económicos de por medio. “Ginés me debe un dinero que yo le presté”, explicaba, señalando que habían compartido una cuenta bancaria que misteriosamente se había vaciado.