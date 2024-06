El horóscopo semanal del 1 al 7 de julio: "Se vienen curvas, Capricornio"

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 1 al 7 de julio: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Recarga energías"

El verano ha comenzado para ti, Aries. Es momento de recargar las energías, planear los destinos, rutas y eventos y conocer mundo, con la familia a poder ser, ya que podréis estrechar lazos y potenciarlos tras semanas convulsas.

Laura Escanes, Aries signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

En el amor, también será una época muy pasional para ti, donde la pasión florecerá entre tú y tu pareja, mientras que en el ámbito del dinero y la salud, los astros te auguran tranquilidad, siempre y cuando actúes con cabeza.

TE INTERESA. Aries, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Tauro: "Organízate bien"

Tauro, este inicio de verano, tras escuchar atentamente a los que te rodean, debes enfocarte ahora en tu bienestar. Para empezar, el económico, y en estos tiempos de eventos y viajes, como no te organices bien, ese bienestar no va a ser posible. En cuanto a tu salud, puedes aprovechar para probar nuevas gastronomías, exóticas inclusive, ya que tus vacaciones te llevarán por esos lares.

En cuanto a la familia y el amor, los astros te auguran sosiego y calma. En el trabajo, no obstante, debes mantener la constancia, ya que, aunque vayas a empezarlas vacaciones, eso no es excusa para dejarte ir.

Ana de Armas, Tauro signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Tauro, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Géminis: "La vida continúa"

Olvida los tropiezos pasados, Géminis, ya que la vida continúa. Con el cambio, de estación, tus energías van a estar sujetas al cambio y verás todo con una nueva perspectiva. Es por ello que tus relaciones, tanto amorosas como familiares, van a aumentar de calidad.

En cuanto al dinero y al trabajo, debes saber que el verano es buena época para los cambios, y si ves que no te satisface tu situación, los astros favorecerán que quieras cambiar de aires y remodelar el aspecto financiero de tu vida.

David Bisbal, Géminis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Géminis, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Cáncer: "Esperan a que des el siguiente paso"

Tu búsqueda ha dado sus frutos, Cáncer, ya que hay personas que se han fijado en ti por tu personalidad y carisma. El verano va a ser tu estación del amor, ya que esa persona que lleva dando un vuelco a tu corazón está esperando a que des el siguiente paso en la relación.

En cuanto al trabajo, este te va a sonreír, ya que tus superiores dan buena fe de tus esfuerzos y te podrán recompensar por ello. Por otra parte, y tras eliminar aquellas inversiones improductivas, es momento de que que te documentes y te dejes aconsejar correctamente para escoger las mejores opciones.

Aitana, cáncer signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Cáncer, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Leo: "Aclara los asuntos"

Las vacaciones tan esperadas por ti se acercan, Leo. Desde que empezaste a planearlas, ya las tienes marcadas en rojo para que lleguen en cuanto antes, y no es para menos. Los astros favorecerán el relajamiento y la diversión, para poder renovar las energías.

Por otro lado, puedes aprovechar para aclarar asuntos pendientes con algunos miembros de la familia, ya que, a veces, los malentendidos tienden a enquistarse si se dejan pasar con el tiempo.

Isabel Pantoja, Leo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Leo, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Virgo: "Celebra"

Tras las buenas noticias de la semana pasada, toca celebrar a lo grande. Tu verano estará marcado de eventos y celebraciones, por lo que deberás realizar dos cosas al respecto: vivirlos al máximo y recordarlos siempre. Por ahora, te toca empezar con buen pie este cambio de estación.

En cuanto a la salud, Virgo, este inicio de vacaciones te servirá para librarte de ese estrés que te encorseta desde hace tiempo. Hora de disfrutar, Virgo.

Reina Leticia,Virgo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Virgo, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Libra: "Te vas a sorprender"

Libra, este inicio de julio te vas a sorprender. Por el destino al que vais tú y tu familia, por las experiencias que vas a compartir y por lo bien que te vas a sentir. Todo eso se debe a los cambios que has incorporado a tu vida a lo largo de la semana, que han mejorado tu salud y han llenado de vitalidad.

Esta semana, por tanto, debes disfrutar de los esfuerzos de estos últimos meses. En cuanto al amor, sin embargo, te va a tocar esperar... un poco. Tampoco te preocupes, ya que el verano es tiempo de cambios y, en cualquier momento, la situación puede dar un vuelco.

Rosalía, Libra signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Libra, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Escorpio: "Te estresas demasiado"

Le das demasiada importancia a cosas que no la tienen, Escorpio. Es por ello que te estresas demasiado, lo que contribuye a empeorar tu salud y tu rendimiento en el trabajo. Las personas a tu alrededor también lo notan, no creas que has pasado desapercibido en ese aspecto.

Por tanto, esta semana debes intentar tomarte las cosas con más calma, ya que casi todo en esta vida es pasajero y tiene solución. En este sentido, tu pareja te va a otorgar todo su apoyo, lo que va a beneficiar vuestra relación.

Belén Esteban, Escorpio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Escorpio, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Sagitario: "Cuida cada euro"

Las energías y los astros están contigo, Sagitario. Este inicio de verano te va a ser propicio para solucionar aquellos problemas con algunas amistades, así como malentendidos con una pareja del pasado. Por otro lado, la salud te va a sonreír, dándote una buena noticia inesperada.

Por otro lado, esta época de inicio de vacaciones no te van a ser propicias en temas financieros, con lo cual debes cuidar cada euro que gastes, así como ser receloso de cada inversión.

Miley Cyrus, Sagitario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Sagitario, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Capricornio: "Se vienen curvas"

Capricornio, este inicio de verano va a ser un poco tumultuoso para ti. No estas pasando por tu mejor momento, pero la vida no para y te va a poner a prueba a nivel amoroso. El resultado, no obstante, depende de ti. A nivel laboral, los astros te otorgan buena suerte para uno de los proyectos más importantes en tu carrera.

En cuanto al dinero, vas a recibir una gran alegría esta semana, que te levantará las energías para afrontar el verano con buen pie.

Amaia, Capricornio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Capricornio, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Acuario: "Hora del amor"

Es la hora del amor, Acuario. Tantos meses planeando esa escapada con tu pareja van a dar sus frutos, con los destinos costeros siendo especialmente propicios para vosotros. Aunque no dejéis de ir a la montaña o al campo, ya que os renovará las energías.

En cuanto al trabajo, inicias vacaciones con la mente tranquila, después de semanas con los niveles de estrés un poco altos. Aprovecha estos días, también, para pasar tiempo con tu familia esta semana.

Melendi, Acuario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Acuario, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Piscis: "Toma decisiones"

Tras dejar claras tus prioridades, es momento de que tomes las decisiones pertinentes, sobre todo en materia económica. Los astros favorecen lo convencional, lo que siempre ha funcionado, y eso se puede aplicar también a otros ámbitos de la vida.

Asimismo, esta semana, Capricornio, debes centrarte en dejar todo preparado para irte de vacaciones: conversaciones pendientes, proyectos... Cuando no tengas nada más, podrás irte con la cabeza despejada, a disfrutar del verano.

Justin Bieber, Piscis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Piscis, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Estas son las fechas de los signos del Zodiaco

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.