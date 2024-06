El horóscopo semanal del 24 al 30 de junio: "Géminis, es hora de empezar bien el verano"

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 24 al 30 de junio: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Abre la puerta"

Las buenas decisiones siempre dan sus frutos, Aries. En este caso, atraerás nuevas amistades a su vida que te aportarán una nueva visión de la vida, lo que te ayudará a tomarte el día a día con más filosofía. Asimismo, el amor está a las puertas: solo tienes que abrirla.

Ibai Llanos, Aries signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

En cuanto al dinero, es importante que sigas gestionando tus capitales de la misma manera con la que lo vienes haciendo estas últimas semanas, pero no caigas en los excesos, que luego repercuten en la salud.

Tauro: "Escucha atentamente"

En tu caso, Tauro, debes estar pendiente de las personas que te rodean: amigos, familia o pareja. Todas ellas te acompañarán en tus momentos más bajos, pero también debes darles su espacio y escucharles, ya que sus problemas también están ahí.

En cuanto al dinero, debes estar orgulloso porque nunca has sido de gastar de manera errónea tus ahorros. Ánimo y sigue así, Tauro.

Ana de Armas, Tauro signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Géminis: "Empieza el verano"

Géminis, el amor no te va a sonreír esta semana, ya que tu búsqueda no ha sido recompensada. Pero no pasa nada, ya que todo tiene su tiempo. Por otro lado, es hora de realizar, ya que va a empezar el verano y debes empezarlo con buen pie, ese plan con la familia para olvidaros de los malos momentos.

Es tiempo de celebrar, Géminis. Por vuestros éxitos, los que habéis conseguido y conseguiréis. Y vigila bien tus capitales, ya que pronto deberás tomar una decisión.

Rafael Nadal, Géminis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Cáncer: "Atrae lo que te ayudará"

Tras eliminar aquello que no te hacía bien, es hora de que atraigas a lo que te ayudará a dar el siguiente paso en tu vida, Cáncer. Empezar por añadir nuevas amistades a tu repertorio puede ser un buen primer paso.

En cuanto al amor, los astros te guiarán a escoger a la persona correcta, que está más cerca de lo que crees. Y en el dinero, es hora de que acabes con aquellas inversiones que no te dan los resultados que esperabas y, en este caso, el tiempo apremia.

Aitana, cáncer signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Leo: "Escoge tus prioridades"

Esta semana aprenderás que la salud es lo más importante, junto con pasar más tiempo con la familia y dar a todo la importancia que merece. Tanto trabajo no te aporta buenas energías, con lo que es tiempo de que, con la llegada de la nueva estación, te tomes unas merecidas vacaciones.

Asimismo, es importante que pidas consejo para comprobar la viabilidad de ese activo monetario que lleva tiempo rondando tu cabeza. Sin prisa pero sin pausa, Leo.

Fernando Alonso, Leo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La razón

Virgo: "Deja ir"

Es necesario, Virgo, que dejes de obcecarte en aquello que está destinado a no salir bien. Lo ves y lo sientes, no obstante, sigues empeñado en salvarlo. Piensa que hay cosas que es mejor dejar ir, por muchas cosas, pero sobre todo, por tu bien y por los recuerdos creados.

En cuanto al dinero y al trabajo, recibirás una buena noticia esta semana, justo antes de irte de vacaciones con personas de tu confianza. Aprovecha para celebrar, porque la vida son esos pequeños momentos que se van creando con nuestras vivencias.

Reina Leticia,Virgo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Libra: "Sigue liberándote"

Libra, es el momento de apostar en el amor. Tras mucho tiempo yendo de flor en flor sin mucho interés, es hora de encontrar a la persona adecuado, y los astros te darán pistas sobre su identidad. En el trabajo te va a sonreír la suerte, que te va a abrir una oportunidad para cumplir tus ambiciones.

En cuanto a la salud, no te olvides de hacer caso a los consejos de tus allegados, ya que pueden ser realmente útiles para determinadas situaciones. Sigue liberándote, Libra.

María Pombo, Libra signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Escorpio: "No pierdas el control"

El dinero va a ser un compañero inestable esta semana, Escorpio. Es por ello que debes tenerlo controlado de cerca y pensar bien cada movimiento, ya que una vez te dejas llevar, pierdes el control. En cuanto a la familia, perdona las afrentas esta semana debido a que, si las piensas concienzudamente, no son para tanto.

En el terreno amoroso, sigue manteniendo la llama de tu relación viva, porque parece que no, pero si no se cuida, esta se apaga. Y, en salud, es momento de apostar por sustituir algunos de tus alimentos por otros más saludables, como los de la temporada de verano que se abre, por ejemplo el melón.

Belén Esteban, Escorpio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Sagitario: "Escoge correctamente"

La familia no siempre es la mejor aliada para según qué situaciones, Sagitario. En este sentido, esta semana debes escoger tus compañías para ir a los sitios y compromisos importantes, ya que si las escoges mal pueden darte malas energías innecesariamente.

En el amor, tras una semana en la que no habéis congeniado bien tú y tu pareja, es tiempo de que canalicéis correctamente vuestras energías. Hablad las cosas y planead cualquier experiencia compartida que os levante un buen recuerdo.

Taylor Swift, Sagitario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Capricornio: "Opina por ti mismo"

Es cierto, Capricornio, que tienes que aprender a opinar y decidir por ti mismo. Llevas tiempo dejándote llevar por los demás y, con el cambio de estación, es buen momento de empezar a cambiar esa tendencia. Tu energía general lo agradecerá, y tu bienestar también.

En salud, Capricornio, es importante que te conciencies de tus vicios, ya que son perjudiciales para tu salud. Esta semana te darás cuenta de ello.

Miguel Ángel Silvestre, Capricornio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Acuario: "Calibrad vuestras energías"

Acuario, esta semana te va a tocar tomar una decisión trascendental para tu verano. Es una decisión positiva, así que no hace falta alarmarse, tú y tu pareja debéis llegar a un punto intermedio para calibrar vuestras energías. Por otro lado, también debes ir planeando una celebración con la familia, como una buena apertura de la estación.

En cuanto al dinero, Acuario, te digo que esta semana debes empezar a dar vueltas sobre un cambio en concreto en tus finanzas. Tú sabes cuál es, y no debes dejar pasar esa oportunidad. Suerte y al toro, Acuario.

Shakira, Acuario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Piscis: "Las conversaciones se tienen que dar"

Antes de las vacaciones, debes dejar las cosas claras, Piscis: con el trabajo, la familia y tu pareja. No postergues más las conversaciones que deben salir a la luz. El cambio de estación y el alargamiento de los días pueden ser un buen punto de partida para los cambios.

Por otro lado, en salud vas a recibir una excelente noticia, y un buen reposo vacacional te va a dar las energías necesarias para regresar con más fuerza.

Tini, Piscis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Estas son las fechas de los signos del Zodiaco

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.