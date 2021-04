Cinco noticias internacionales que anticiparon Los Simpson

Los Simpson han sido durante sus 34 años de historia pioneros en el vaticinio. Numerosos acontecimientos y tendencias han sido adelantados por los guionistas de esta serie, desde la llegada de Trump al descubrimiento del bosón de Higgs. En muchos casos no son predicciones sino sátiras de algo que estaba a punto de llegar, como el sistema de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU, revelado al mundo por Edward Snowden.

La “gripe de Osaka”

En el episodio 21 de la cuarta temporada, un virus llega a Springfield desde Japón por medio de una compra a distancia. Sucede cuando un trabajador japonés enfermo estornuda en una caja que se envía a Springfield. Tiempo después vemos a los vecinos de empiezan a tener los primeros efectos de la bautizada como “gripe de Osaka”. Un grupo de personas enfadada protesta en la entrada de la clínica del Dr. Hibbert exigiendo una solución. “La única cura es descansar en la cama. Cualquier cosa que os diera sería un placebo”, contesta el médico. La multitud decide entonces derribar un camión que creen que tiene la cura, pero en su lugar derriban una caja marcada como «Killer Bees» (abejas asesinas), lo que provoca la estampida de un enjambre de avispas asesinas. El guionista de este capítulo se mostró reacio a comparar este episodio con la crisis sanitaria de la covid, pero finalmente acabó aceptando que habían varias similitudes.

Trump llega al poder

El episodio titulado «Bart to the Future», emitido en el año 2000, mostraba cómo un adivino predecía que Lisa se convertiría en presidenta de Estados Unidos en 2030, sucediendo en el poder a Donald Trump. En la serie, Lisa recibe un país en ruinas tras la desastrosa gestión del magnate; de hecha, Lisa comenta que “hemos heredado un importante agujero presupuestario del presidente Trump”. El guionista de ese capítulo, Dan Greaney, dijo que se propuso la idea en ese momento porque “parecía el último paso lógico antes de tocar fondo. Se propuso porque era consistente con la imagen de Estados Unidos volviéndose loco”.

Kamala Harris en la vicepresidencia

En el capítulo «Bart al Futuro» de la temporada 11, emitido en el año 2000, Lisa Simpson llega al despacho oval como vicepresidenta de Estados Unidos para solucionar el «gran desastre» ocasionado por Donald Trump. Es cierto que no es Kamala Harris, así que la predicción no es 100% exacta pero hace 20 años, cuando se emitió la undécima temporada de los Simpson, los guionistas ya sabían que después del mandato de Donald Trump una mujer ocuparía el cargo de vicepresidenta.

Las escuchas telefónicas de la agencia de espionaje NSA

Los Simpson anticiparon una de las grandes revelaciones del contratista Edward Snowden, quien trabajó en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés). En el episodio 9 de la temporada 8, emitido en el año 1997 Homer camina por la casa y entre las tablas del suelo del piso de arriba se pueden ver cables telefónicos con las etiquetas NSA, FBI, KGB,ATF y CIA, que son algunas de las más importantes agencias de seguridad. Snowden decidió salir de EEUU y hacer público el sistema de espionaje que EEUU había urdido durante años para controlar información de millones de llamadas a ciudadanos de todo el mundo. Se supo incluso que EEUU había tenido acceso al móvil de muchos líderes mundiales, como Angela Merkel y Lula da Silva. En Los Simpson: La película, el Gobierno consigue localizar a la familia Simpson gracias a un operativo de vigilancia y escuchas con el que espiaban a los ciudadanos.

Los “papeles de Panamá”

En el capítulo ‘Bart, el soplón’, de la séptima temporada, Bart intenta conseguir un autógrafo de Krusty el payaso con un cheque de 25 centavos que le sería devuelto una vez el payaso lo cobrara. Sin embargo, cuando Bart recibe el cheque de vuelta no figura ninguna firma de Krusty, sino un sello de ‘Islas Caimán-Corporación Shore Holding’. De alguna manera, la serie pone de relieve el funcionamiento con el que operan empresas para ocultar fortunas a través de tramas opacas para ocultar el dinero, como se puso de manifiesto con el escándalo de los papeles de Panamá. En la serie, el gerente del banco de Krusty en las Islas Caimán dice accidentalmente por teléfono: “Lo siento, no puedo revelar ninguna información sobre la cuenta secreta e ilegal de ese cliente”. Luego cuelga el teléfono. “Oh, mierda. No debería haber dicho que era un cliente ... Oh, mierda. No debería haber dicho que era un secreto ... ¡Oh, mierda! ¡Ciertamente no debería haber dicho que era ilegal!”.