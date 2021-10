Una marea de polacos se moviliza a favor de la permanencia en la Unión Europea

La bandera de la Unión Europea se ha convertido hoy en el símbolo de quienes quieren seguir formando parte del club comunitario. “Los polacos queremos más a Europa que al PiS (Ley y Justicia)”, comenta Agnieszka Saak, en una manifestación en el centro de Cracovia. Según el último eurobarómetro, el 81% de los ciudadanos polacos encuestados tiene una opinión favorable de la Unión Europea (UE).

El pasado jueves, el Tribunal Constitucional (TC) polaco declaró la supremacía de la Constitución polaca sobre las leyes europeas. En una sentencia histórica, expuso que los artículos 1, 2, 4.3 y 19 del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con su Constitución. Según el fallo del tribunal, los artículos 1 y 4.3 permiten a la UE actuar “más allá de los límites de las competencias transferidas por Polonia”, y que a través de los artículos 2 y 19, los tribunales europeos invalidan la Constitución nacional. Varsovia envió, a través de su máximo órgano legal, un mensaje claro: no reconocerá la línea de Bruselas en este proceso de reformas.

El líder del partido en el Gobierno, Jaroslaw Kaszynski, quiere que Polonia siga siendo parte de una Unión Europea que permita a sus Estados reformar arbitrariamente el sistema judicial. Kaszynski busca que Bruselas acceda a que los jueces puedan enfrentarse a procedimientos disciplinarios por sus decisiones y que puedan ser suspendidos de la carrera judicial. Para Europa, tolerar que un Estado miembro se salte las reglas del juego es más peligroso que el fantasma del “Polexit”. Esto es, la salida de Polonia del club comunitario. Las instituciones europeas se enfrentan a un Gobierno rebelde y a un desafío aún mayor: defender la posición del TJUE como único garante del orden jurídico europeo.

El veredicto abre una nueva etapa en el conflicto entre las instituciones europeas y el Gobierno del PiS por sus numerosas reformas judiciales. En un escenario sin precedentes, el factor económico pasa a ser fundamental. El Fondo Europeo de Recuperación Covid de 36.000 millones de euros para Polonia requiere la aprobación de la Comisión y el Consejo. El programa de recuperación polaco “Nuevo Orden”, no es posible sin el dinero de Bruselas.

Con la decisión del TC, se inaugura una ronda de diálogo entre Bruselas y Varsovia, Europa se enfrenta a una reto más allá del trato con el propio Gobierno polaco: el discurso público dirigido a la sociedad polaca. Con los medios de comunicación públicos bajo control del Gobierno y con titulares en programas de máxima audiencia como “Polonia ha vencido”, “Basta del control de Bruselas” o “No al dominio alemán”, las instituciones europeas tienen la ardua tarea de explicar a los ciudadanos polacos que el discurso duro y la tolerancia cero no están dirigidas a ellos, sino a un gobierno que no cumple con las reglas acordadas.

Donald Tusk, ex primer ministro y presidente del Consejo Europeo, fue uno de los principales valedores de las protestas de ayer; ahora con el papel de líder del principal partido de la oposición, Plataforma Cívica (PO, centroderecha), Tusk puso sobre la mesa una propuesta para reformar la Constitución. El PO quiere que para que el Gobierno pueda retirarse de un acuerdo internacional sea necesario una mayoría de dos tercios en el Parlamento y no una mayoría simple, como hasta ahora. El objetivo: prevenir, a más largo plazo, una posible salida de la UE.

Durante los últimos años, el PiS ha maniobrado con un equilibrio fácilmente inestable. Los ataques a la Unión Europea han sido premiados con un aumento de popularidad en su base, Kaszynski es presentado en la televisión pública como único aval de libertad para el país. Sin financiación fluyendo desde Bruselas para mantener el ambicioso plan de recuperación, el PiS se enfrenta a un escenario que podría debilitar a su partido y a la Unión Europea.