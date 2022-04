Rusia toma Izium, ciudad clave en su intento de rodear a las tropas ucranianas en Donbas

Un aluvión de misiles golpeó varias ciudades en el centro y el este de Ucrania durante esta noche, algunas de ellas por primera vez. Se lanzaron alrededor de 30 misiles desde Bielorrusia, un misil cada 3-5 minutos. El alcance de los daños y las víctimas causadas aún no está determinado. Al menos 10 explosiones sacudieron la ciudad de Dnipro, un importante centro industrial y financiero. Kryvyi Rig, el lugar de nacimiento del presidente Zelenski, fue bombardeada por lanzacohetes múltiples rusos ‘Grad’. Una base petrolera fue atacada en Poltava, mientras que tanto la infraestructura como los edificios residenciales fueron bombardeados en Kremenchuk. Anteriormente, tres misiles intentaron alcanzar un objeto de infraestructura crítica en un pueblo no identificado en la región de Odesa, sin embargo, no lograron alcanzar su objetivo, según el gobernador Maxym Marchenko.

Zonas minadas

En su discurso a los ucranianos, el presidente Ucraniano Volodimir Zelenski dijo que la situación en el Este sigue siendo “extremadamente difícil”. Al notar una retirada “lenta pero notable” de los rusos en el norte, advirtió que se están preparando para “sacudidas” en la región de Donbás y Jarkiv. También advirtió de que los rusos habían minado extensamente las ciudades liberadas por los ucranianos, como Irpin y Bucha, antes de su retirada, lo que ha dejado una situación sustancialmente peligrosa.

Según el alcalde de Slavutych, es probable que las tropas rusas se hayan llevado a unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Ucrania de la estación nuclear de Chernobil presos. Reuters cita a uno de los empleados de la estación que dijo que muchos soldados rusos no sabían exactamente en qué tipo de objeto estaban estacionados y el peligro asociado.

Mientras tanto, el Ejército ucraniano ha reconocido que ha perdido el control de la ciudad de Izium, una ciudad clave en el camino desde Jarkiv hacia el norte de la región de Donetsk. El gobernador de la región de Lugansk, Sergiy Gayday, dijo que se repelieron nueve ataques en la región con ocho tanques enemigos destruidos. Varias ciudades siguen siendo bombardeadas mientras las tropas rusas se preparan para un gran ataque.

El presidente Zelenski, se negó a confirmar o desmentir la participación del Ejército ucraniano en el ataque a la base petrolera en la ciudad rusa de Belgorod. El ataque, supuestamente por dos helicópteros Mi-24, se produjo dos días después de que el ministro de Defensa de Rusia, Sergey Shoigu, dijera que la aviación ucraniana “ha sido prácticamente eliminada”.

Ataque a Rusia

El ex-comandante General del Ejército de Estados Unidos en Europa, Mark Hertling, aseguró en su cuenta de Twitter que el ataque tiene profundas implicaciones psicológicas. Envía un mensaje a los rusos de que no pueden sentirse seguros en su territorio, ya que Ucrania ha demostrado su capacidad para recopilar inteligencia precisa, evitar la detección por radares y llevar a cabo un ataque exitoso contra un importante objeto militar en Rusia. También es probable que exacerbe los persistentes problemas logísticos de las tropas rusas en la vecina región de Jarkiv.

En su entrevista con el canal estadounidense Fox, Zelenski también dijo que Ucrania se convertiría en un miembro muy valioso para la OTAN. Zelenski también confirmó que había solicitado a Estados Unidos que le proporcionase un “paraguas de seguridad” para Ucrania ante la imposibilidad de entrar en la Alianza Atlántica.

Por ahora, Estados Unidos planean permitir que sus aliados suministren tanques de fabricación soviética a Ucrania. Zelenski dijo anteriormente que pidió el 1% de los tanques y aviones de combate de la OTAN para defenderse e intentar desbloquear a Mariupol, pero no recibió respuesta.

“The Times” informó ayer que el primer helicóptero ruso fue derribado en Ucrania por el sistema de misiles portátiles Starstreak más avanzado del Reino Unido. Starstreak ha estado en Ucrania durante aproximadamente una semana.

Mientras tanto, la jefa del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, llegó a Kiev en una muestra de apoyo a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. En una reunión con el presidente del Parlamento Ucraniano, Ruslan Stefanchuk, aseguró que la UE reconocerá muy rápidamente a Ucrania como candidata para la admisión en la UE. El Parlamento Europeo ha sido la institución que más ha apoyado la entrada de Ucrania en la Unión.