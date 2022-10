Liz Truss al borde de la dimisión después de que trece “tories” pidieran públicamente su salida

El presidente del llamado Comité 1922, Graham Brady, que agrupa a los tories sin cartera, está reunido con Liz Truss. Solo él sabe con certeza el número de las solicitudes formales de diputados que han pedido la dimisión de la aun primera ministra para forzar una moción de no confianza. La reunión en plena crisis de gobierno acrecienta los rumores de que es cuestión de horas de que la aún líder “tory” presente su dimisión cuando lleva poco mas de un mes en Downing Street. En caso de que pongan a otro mandatario conservador en el Numero 10 sería el tercero en menos de un año.

William Wragg, vicepresidente de Comité 1922, ya anunció ayer públicamente que había presentado una carta de no confianza contra Truss. En teoría, el líder de la formación está inmune a desafíos internos en su primer año. Pero es tal el descontento que se respira en las filas que no se descarta cambiar las reglas. Aunque con Boris Johnson y Theresa May no fue necesario. Tan solo fue suficiente con la presión interna para forzar su salida.

La crisis de Gobierno, que inicio el mes pasado con los polémicos planes fiscales de reducción de impuestos que llevaron a la libra a su declive, se acrecentó anoche tras la dimisión de su titular de Interior, Suella Braverman. Su salida tenía lugar tan sólo cinco días después de la destitución de Kwasi Kwarteng como titular del Tesoro. En definitiva, en menos de una semana, Truss se ha visto obligada a cambiar a los dos puestos con más peso del Gabinete y pasar por la gran humillación de renunciar a su polémico plan fiscal ante el rechazo de los mercados y sus propias filas.