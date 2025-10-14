El mensaje que Trump envió a los líderes de Hamás a través de Witkoff y Kushner en una reunión secreta junto al Mar Rojo

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ex asesor principal del presidente Trump Jared Kushner, se reunieron de forma "inusual" y "dramática" el miércoles pasado con los líderes de Hamas para lograr el acuerdo de paz en Gaza, según una información del medio de comunicación Axios. Para ambos enviados prometieron a los líderes del grupo islamista que Trump no permitiría que Israel reanudara la guerra una vez que los rehenes fueran liberados.

Según Axios, alrededor de las 23:00 del miércoles, los mediadores cataríes llegaron al alojamiento de Witkoff, en una villa cercana al Mar Rojo, para informarle del estancamiento en las conversaciones. Los cataríes preguntaron si los enviados estadounidenses estaban dispuestos a reunirse con Hamás. Un alto funcionario catarí le dijo a Witkoff: "Creemos que si se reúne con ellos y les estrecha la mano, habrá un acuerdo".

Tras obtener el visto bueno, los jefes de inteligencia egipcios y turcos, altos funcionarios cataríes y los cuatro líderes más importantes de Hamás se reunieron con Witkoff y Kushner cerca del balneario del Mar Rojo. La delegación de Hamás estuvo encabezada por Khalil al-Hayya, un sobreviviente del ataque de Israel a Doha a principios de septiembre.

Durante la reunión entre los enviados estadounidenses y representantes de Hamás, Witkoff advirtió a los funcionarios del grupo que los rehenes se habían convertido en “más una carga que un activo”, e instó a avanzar con la primera fase del acuerdo para “repatriar a la gente de ambos lados de la frontera”. Según una fuente presente, cuando el líder de Hamás, Khalil al-Hayya, preguntó si los emisarios traían un mensaje del expresidente Donald Trump, Witkoff respondió que el mensaje era claro: serían tratados con justicia y que Trump respaldaba plenamente los 20 puntos de su plan de paz, comprometiéndose a garantizar su implementación.

La reunión, que duró alrededor de 45 minutos, concluyó con los representantes de Hamás retirándose para discutir los resultados con los mediadores de Egipto, Catar y Turquía. Poco después, el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Rashad, regresó para informar a Witkoff y Jared Kushner que, tras las conversaciones, “tenemos un acuerdo”. Según el informe, la decisión de los enviados estadounidenses de reunirse con los líderes de Hamás, pese a los riesgos políticos, fue vista como una muestra de la seriedad de Washington en alcanzar un entendimiento. “Por eso, cuando los enviados del presidente Trump dieron su palabra de que este acuerdo se cumpliría plenamente, Hamás lo creyó”, añadió una fuente citada.