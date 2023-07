Las nuevas pistas del Caso Madeleine McCann: habla por primera vez Hegel Bushing, el testigo principal

Era la noche del 3 de mayo de 2007 cuando la pequeña Madeleine McCann, de solo tres años, desapareció. Se encontraba en un apartamento de vacaciones de Praia da Luz, en la región de Algarve (Portugal). La niña continúa siendo objeto de investigación dieciséis años después, y ahora, por primera vez, ha hablado el principal testigo, Hegel Bushing, y ha dado nuevas pistas que pueden ser determinantes para resolver el caso.

Hegel Bushing denunció a Christian Brueckner como posible autor del secuestro de la pequeña. “Cuando descubrí lo que realmente hace, me quedé sin palabras”, aseguró, explicando cómo lo conoció y los datos concretos que le llevaron a creer que su posible implicación debía estar en conocimiento de las autoridades.

Última hora caso Madeleine McCann: las duras declaraciones de Hegel Bushing, el testigo que acusó a Brueckner

Brueckner vivió de forma regular en Portugal a partir de 1995. En el momento de la desaparición de "Maddie", se encontraba en el país luso. Hasta su detención, contaba con un amplio historia de delitos por abusos sexuales y pederastia. Actualmente, cumple una condena de siete años de cárcel por la violación de una turista estadounidense de 72 años, un suceso cometido también en Portugal.

Asimismo, cuenta con al menos otras dos acusaciones de violación, una irlandesa de veinte años y una niña alemana de diez. La noche de la desaparición de Madeleine McCann, se encontraba cerca del complejo donde la familia pasaba sus vacaciones. Y las sospechas sobre su vinculación en el caso han ido tomando fuerza con el paso de los años, sobre todo tras ser extraditado por las autoridades portuguesas a Alemania, acusado de un delito de abusos sexuales.

Bushing, el testigo clave, cuenta que lo conoció a través de dos de sus amigos, a los que había ayudado con una avería. Así, matiza que la primera impresión que le dio Brueckner "no fue buena". “Fue en el estacionamiento frente a un pub en Portugal. Mis amigos Micha y Manni me presentaron a Christian. Los había ayudado con una avería, pensé que eso era algo bueno. Luego nos vimos mas a menudo. Nunca sentí que nada estuviera mal con nada". No obstante, en el domicilio del sospechoso, el testigo encontró una cámara de vídeo, varias películas y un arma, y en una de las piezas audiovisuales, pudo ver cómo azotaba a una mujer que estaba atada, tirada en la cama y debía tener 70 u 80 años. "Fue entonces cuando descubrí qué tipo de persona era", explicó decepcionado al diario alemán Bild.

Lo último que se sabe sobre la desaparición de Madeleine McCann

Mientras tanto, los fiscales alemanes han examinado con detalle las pruebas recogidas durante la búsqueda en el embalse de Barragem do Arade en Portugal en las últimas semanas. Se trataba de la primera investigación de este tipo en los últimos años, tras encontrar unas pruebas, y había levantado mucha expectación. Los resultados fueron retirados en varias bolsas y trasladados a Alemania para su análisis. En la zona, dejaron varios pequeños agujeros, algunos rastrojos eliminados y algún análisis superficial del embalse, inusualmente vacío por la sequía existente en los últimos meses, según publica The Mirror.