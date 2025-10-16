El Parlamento griego aprueba la jornada de trabajo de hasta 13 horas diarias

Grecia se encuentra partida en dos. La aprobación de una controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis ha desatado una tormenta política y social de gran envergadura. El debate se centra en una nueva legislación que abre la puerta a jornadas de trabajo de hasta 13 horas diarias, una medida que ha provocado una profunda brecha social entre quienes la defienden como una herramienta de flexibilidad y quienes la denuncian como un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.

En este sentido, el Ejecutivo heleno argumenta que la reforma es una respuesta a una demanda real del mercado, especialmente en sectores con picos de actividad como el turismo. La defensa oficial se basa en el carácter estrictamente voluntario del acuerdo: un empleado podrá extender su jornada para una única empresa a cambio de que las horas adicionales sean remuneradas con un 40 % extra sobre su salario habitual. Insisten en que se trata de una opción para quien desee aumentar sus ingresos puntualmente, y no de una imposición.

Por el contrario, la oposición y los sindicatos consideran que la ley es un ataque a derechos fundamentales conquistados durante décadas. El principal partido opositor, Syriza, ha llegado a calificar la norma de «monstruosidad legislativa», sosteniendo que el concepto de voluntariedad es una falacia en un mercado laboral precario. Argumentan que el desequilibrio de poder entre empresario y empleado hará prácticamente imposible negarse a estas jornadas, una visión que choca frontalmente con la postura oficial. Este temor se fundamenta en un contexto de creciente precariedad laboral, un fenómeno que a menudo debilita la posición del empleado frente a la empresa.

Los detalles de una jornada laboral que podrá alcanzar las 13 horas

Así pues, la nueva ley establece que esta jornada extendida no podrá aplicarse de forma continua, ya que queda limitada a un máximo de 37 días al año. Este modelo rompe con el sistema anterior, que solo permitía una duración similar cuando un trabajador compaginaba varios empleos, pero nunca para una sola compañía.

Asimismo, el rechazo a la reforma se ha hecho sentir con fuerza en las calles. La fuerte oposición al proyecto legislativo se materializó en la convocatoria de dos huelgas generales que intentaron, sin éxito, frenar su aprobación en el Parlamento. Estas movilizaciones reflejan el profundo malestar que la medida ha generado en una parte considerable de la sociedad griega.

Pese a este clima de confrontación, el Gobierno se aferra a sus logros económicos para justificar la necesidad de flexibilizar el mercado. El Ejecutivo subraya como principal aval de su gestión la notable caída del desempleo en el país, que en los últimos seis años ha descendido desde un alarmante 18 % hasta situarse en el 8 %, un dato que esgrimen como prueba de que sus políticas están dando resultados.