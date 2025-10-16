El servicio secreto británico MI5 frustra un complot chino contra la seguridad del Reino Unido

El director general del MI5, Sir Ken McCallum, reveló que el servicio de inteligencia británico logró frustrar un complot chino contra la seguridad nacional del Reino Unido la semana pasada. En su discurso anual sobre amenazas, pronunciado en Thames House, McCallum expresó su frustración por el colapso de un caso crítico de espionaje, que no llegó a juicio porque el Gobierno se negó a calificar a China como enemigo.

El jefe de espionaje prometió que “nunca se rendirá ante las amenazas al Reino Unido”, y pidió al Ejecutivo “garantizar que el país sea un objetivo difícil”, subrayando que “necesitamos mejorar nuestro juego” frente a una nueva era de amenazas múltiples y superpuestas.

Durante su intervención, McCallum reveló que el MI5 detecta nuevos complots y amenazas todos los días, y que la actividad de amenazas estatales hostiles ha aumentado un 35 % en el último año. También denunció una creciente agresión en suelo británico, con intentos de espionaje, sabotaje, incendios provocados y violencia física por parte de actores estatales.

En una declaración poco habitual, el director del MI5 rompió con la tradición de no comentar casos individuales, al referirse al frustrado procesamiento de los investigadores parlamentarios Chris Cash y Chris Berry, acusados de pasar secretos a Pekín. “Por supuesto, me siento frustrado cuando las oportunidades de procesar actividades que amenazan la seguridad nacional no se concretan”, afirmó.

No obstante, McCallum destacó que la actividad fue interrumpida exitosamente y elogió el trabajo de su equipo. “Tenemos todas las razones para sentirnos orgullosos del trabajo de detección e interrupción que han realizado en este caso”, dijo.

El jefe del MI5 también alertó sobre el aumento de la actividad de grupos terroristas como Al Qaeda y Estado Islámico, que buscan reclutar jóvenes en los rincones más oscuros de internet. Desde 2020, el MI5 ha desmantelado 19 complots terroristas en fase avanzada y ha intervenido en cientos de amenazas en desarrollo.

Al ser consultado directamente, McCallum confirmó que “los actores estatales chinos representan una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido, todos los días”. Sin embargo, defendió al asesor adjunto de seguridad nacional, Matt Collins, quien se negó a declarar oficialmente a China como amenaza, lo que contribuyó al colapso del caso contra Cash y Berry.

El director concluyó que el Reino Unido debe adoptar una postura más firme y estratégica para defenderse resueltamente contra las amenazas y garantizar que “nuestros adversarios lo piensen dos veces antes de actuar contra nosotros”.